Tres megaproyectos viales en ruta 1 recibirán orden de inicio en los primeros días de enero

Tres obras de gran tamaño impactarán el tránsito a partir de la segunda semana de enero sobre la ruta 1 (Interamericana norte).

Dos de esas obras se ubicarán en el tramo de la Bernardo Soto, específicamente en las intersecciones de San Ramón y Grecia; mientras que la tercera corresponde a la ampliación del trayecto entre Barranca y Limonal, que se reanudará el 12 de enero tras más de tres años paralizada, luego de ser adjudicada nuevamente.

De acuerdo con el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, en el caso de los intercambios, las empresas adjudicadas recibieron la orden de inicio en julio anterior y solo queda pendiente iniciar la etapa constructiva.

Como parte de esas intervenciones, también se licitaron los pasos a desnivel para los intercambios de Naranjo y el Coyol; no obstante, los trabajos comenzarían hasta el segundo trimestre del próximo año.

Los pasos a desnivel de Grecia, San Ramón y Naranjo se licitaron en un paquete de obras que se adjudicó a las empresas Meco, Ingeniería Estrella y CHEC, respectivamente. Los tres tienen un costo de $30 millones y son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. El del Coyol tendrá un costo de $16 millones y es financiado con recursos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

En Grecia, el proyecto incluye un intercambio a dos niveles en la intersección con la autopista Bernardo Soto y la ruta secundaria 154, además de rampas o ramales que comunicarán estas dos vías. También tendrá aceras, espaldones, cordón y caño y zonas verdes.

El MOPT prevé que así quedará la entrada a San Ramón, con un nuevo paso a desnivel. (Cortes/MOPT)

En el caso de San Ramón, debido a que existe una importante cantidad de viviendas y comercios, el diseño contempla un paso inferior que permitiría a los habitantes de ese cantón integrarse a la ruta mediante rampas y carriles de aceleración y desaceleración. La intención es que esa vía de acceso atraviese la ruta 1 por debajo, a fin de evitar expropiaciones.

Barranca con vía libre

En el caso de Barranca, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) solo tenía pendiente realizar la llamada reunión de “preconstrucción” con las dos empresas contratadas, a fin de que presenten la información actualizada, en donde se incluyen detalles como pólizas y datos de los profesionales que estarán al frente de las obras. Esa reunión estaba programada para la semana del 8 de diciembre; empero, el inicio de obras se programó para enero para evitar afectar el tránsito de vacacionistas en fin de año.

“Por razones de las fechas que tenemos, consideramos que lo más apropiado es dar la orden de inicio en enero. Entonces estaremos arrancando probablemente el 12 de enero. Ahí serían las dos empresas, Meco en uno de los frentes y el consorcio Ruta 1 en el otro frente”, explicó el jerarca.

El consorcio Ruta 1 está integrado por dos empresas que conocen la obra. Se trata de la dominicana La Estrella, que en el pasado estuvo a cargo de ese proyecto junto a H Solís y que en esta oportunidad lo hará junto a Bel Ingeniería, cuyos representantes están ligados al mismo grupo familiar.

Ambos contratistas deberán construir un carril adicional por sentido, así como la rehabilitación de la vía existente para completar la ampliación a cuatro carriles en todo el proyecto.

Adicionalmente, en el primer trayecto de 25 km se deben construir siete puentes vehiculares, cinco retornos, tres intercambios, cinco puentes peatonales y 24 pasos de fauna. La segunda sección, de 23 km, incluye cuatro puentes vehiculares, cuatro retornos, tres intercambios, cinco puentes peatonales y 21 pasos de fauna.

Las empresas deberán completar las estructuras que quedaron a medias en el tramo entre Barranca y Limonal. (Gustavo Jiménez /Gustavo Jiménez)

Además de estar dividido en dos secciones, cada uno de los tramos del proyecto se subdivide en otras dos unidades funcionales, que separan el tronco principal de las vías marginales. Los trabajos retomarían las obras que quedaron abandonadas en noviembre del 2022.

Todo el proyecto se adjudicó por un monto superior a los $275 millones y las empresas tendrán un plazo de 24 meses cada una para ejecutar las obras.