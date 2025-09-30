El País

Ampliación Barranca-Limonal reiniciará en noviembre tras tres años paralizada

MECO y empresa que ya estuvo en el proyecto serán las encargadas de completar ampliación

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Los trabajos de ampliación del tramo de la Interamericana norte entre Barranca y el cruce de Limonal, se retomarán en noviembre de este año tras tres años de abandono.
Los trabajos de ampliación del tramo entre Barranca y Limonal están suspendidos desde noviembre del 2022, solo se han ejecutado labores de mantenimiento. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BarrancaLimonalMECO
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.