El País

Ampliación de Barranca-Limonal recibió luz verde de Contraloría: ¿Cuándo comenzarán las obras?

Contratos fueron adjudicados a dos empresas distintas por más de $275 millones

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
El año pasado se ejecutaron algunas obras de conservación en el tramo Barranca - Limonal; no obstante, el tránsito por ese sector sigue siendo muy complicado. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Barranca-LimonalContraloríaMOPT
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.