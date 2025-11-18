El País

Grupos familiares que abandonaron Barranca-Limonal reciben millonario contrato del Conavi para retomar obra vial

Consorcio en el que figura hija de la dueña de H Solís gana adjudicación; esta es la obra que Rodrigo Chaves evaluó ceder a la mexicana Tradeco

Por Natasha Cambronero y Patricia Recio
Tramo sin completar en el cruce a Sardinal, como parte de la carretera Barranca-Limonal. 16-10-25.
Una sección de 25 km del tramo de la carretera entre Barranca y Limonal fue adjudicada al consorcio Barranca ruta 1, integrado por las firmas Bel Ingeniería e Ingeniería Estrella. (Gustavo Jiménez /Gustavo Jiménez)







