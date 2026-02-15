El País

Plazos poco realistas y equipos insuficientes: Auditoría advierte riesgos en proyecto Barranca-Limonal

Plan de manejo de tránsito no sería viable para garantizar circulación ininterrumpida en vía a Guanacaste durante la ejecución de las obras

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Barranca-Limonal
Los trabajos de ampliación de la vía se retomaron el pasado 21 de enero. (MOPT/MOPT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Barranca-LimonalConaviAuditoría
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.