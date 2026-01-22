El País

Luego de tres años paralizado reinicia proyecto de Barranca-Limonal con más de $100 millones de sobrecosto

Obra fue adjudicada a a dos empresas y estaría lista en 20 meses según el MOPT

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Barranca-Limonal
Este miércoles el MOPT dio la orden de inicio para retomar las obras en el tramo de Barranca-Limonal. (MOPT/MOPT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Barranca-LimonalMOPTInteramericana norte
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.