Luego de tres años paralizado reinicia proyecto de Barranca-Limonal con más de $100 millones de sobrecosto

Este miércoles el MOPT dio la orden de inicio para retomar las obras en el tramo de Barranca-Limonal.

Luego de tres años de haber quedado en abandono, este miércoles 21 de enero reiniciaron los trabajos de ampliación del tramo Barranca-Limonal en la ruta Interamericana norte.

El proyecto requirió de un nuevo proceso de contratación, luego de que el anterior consorcio y el Gobierno se enfrascaran en una serie de desacuerdos y se buscara ceder el contrato a otra empresa. Esto dio como resultado la suspensión de las obras que quedaron con cerca de un 30% de avance en noviembre del 2022.

La paralización de las obras, generó además de un atraso de más de dos años, un sobrecosto estimado por el mismo Gobierno en $112 millones, según confirmó Rodrigo Chaves este miércoles, no obstante el monto podría ser mayor si se considera que el plan anterior había consumido más de $30 millones del contrato inicial y luego fue necesario invertir más de $13 millones en obras para proteger lo ejecutado.

El proyecto anterior había sido adjudicado en $182 millones, mientras que para completar la obra ahora se requiere de $275 millones.

Los trabajos se adjudicaron mediante dos contrataciones por separado: el consorcio Barranca ruta 1, integrado por las empresas Bel Ingeniería y La Estrella, se encargará de la primera sección de 25 km entre Barranca y San Gerardo de Chomes, la cual tiene un costo de $127 millones,

Los restantes 23 km, entre San Gerardo y Limonal, estarán a cargo de MECO cuya oferta supera $148 millones.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón aseguró que para este proyecto se usarán los mismos diseños que se habían elaborado durante el contrato anterior, por lo que desde este miércoles los conductores se encontrarán maquinaria en el sitio.

El jerarca añadió que al dividir la obra en dos tramos y adjudicar a dos empresas distintas, se busca garantizar la ejecución y conclusión del proyecto en un menor tiempo.

“Significa que vamos a tener el doble de equipo, el doble de personal, el doble de logística para buscar avanzar con la ejecución del proyecto lo más rápido posible. Así se licitó, así se adjudicó y así superó todos los filtros, el proyecto está blindado”, dijo.

Consultado sobre la selección de un consorcio integrado por una de las empresas que conformaron el consorcio anterior y otra del mismo grupo familiar, el jerarca insistió en que el proyecto superó todos los filtros e incluso no se presentaron apelaciones y la Contraloría General de la República refrendó los contratos.

El financiamiento del proyecto se realizará por medio del Fondo de Avales, debido a que el remanente del crédito anterior, fue trasladado al proyecto de la carretera a San Carlos.

Manejo de tránsito

Zeledón sostuvo que las empresas iniciarán los trabajos a los extremos de la vía, por lo que se mantendrá el flujo en el tronco principal (donde está la carretera actual) habiltado en todo momento. Una vez que finalicen esos carriles adicionales, el tránsito se desviará a los extremos para trabajar las secciones centrales. Un método similar se aplicará en los puentes.

“Eventualmente habrá pasos regulados, pero serán muy puntuales y se buscará afectar lo mínimo a la población. De igual manera en la construcción de los pasos a desnivel se buscará utilizar rutas marginales o los extremos de la vía; cuando haya que hacer cierres parciales o pasos regulados, se estará comunicando oportunamente”, agregó.

El plazo de ejecución contractual es de 24 meses, sin embargo según el MOPT los contratistas se comprometieron a terminar la obra a finales del próximo año.

El MOPT aseguró que las obras se retomarán en los carriles externos para mantener siempre el paso habilitado en ambos sentidos. (Rafael Pacheco Granados)

El ministro de Obras Públicas también aseguró que ya se cuenta con la totalidad de predios disponibles en los dos segmentos del proyecto.

En el primer trayecto se deben construir 7 puentes vehiculares, 5 retornos, 3 intercambios, 5 puentes peatonales y 24 pasos de fauna. La segunda sección incluye 4 puentes vehiculares, 4 retornos, 3 intercambios, 5 puentes peatonales y 21 pasos de fauna.

Además, el MOPT adelantó que a diferencia de las otras dos secciones de la Interamericana norte entre Limonal y Cañas y Cañas-Liberia, este tramo se construirá en asfalto y no en concreto, debido a que ya había iniciado en ese material, por lo que las nuevas empresas deben retomar obras y materiales ya colocados.

Inician obras en Grecia y San Ramón

Este miércoles también dieron inicio los trabajos para construir los intercambios en Grecia y San Ramón, que forman parte de las llamadas obras impostergables del proyecto San José-San Ramón.

Como parte de esas intervenciones, también se licitaron los pasos a desnivel para los intercambios de Naranjo y el Coyol; no obstante, los trabajos en estas dos aún no inician.

Los pasos a desnivel de Grecia, San Ramón y Naranjo se licitaron en un paquete de obras que se adjudicó a las empresas Meco, Ingeniería Estrella y CHEC, respectivamente. Los tres tienen un costo de $30 millones y son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. El del Coyol tendrá un costo de $16 millones y es financiado con recursos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

En el caso del Coyol, el proyecto se redujo de tres a dos niveles, sin embargo el ministro dijo que la empresa está haciendo una nueva optimización del diseño con el que se atenderían los flujos en los accesos al intercambio, sin la necesidad de ese tercer nivel. Ese proyecto recibió orden de inicio para la fase de diseño y se está avanzando en paralelo en obras previas de preparación del terreno.

En tanto, el intercambio de Naranjo aún debe superar la fase de firma de contrato y tiene algunas expropiaciones pendientes.