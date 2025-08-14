El País

MOPT reduce futuro paso elevado del Coyol: Tercer nivel solo quedará en diseño

Obra de $18 millones comenzaría a construirse en los primeros meses del 2026

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio

El paso elevador en la intersección del Coyol, en la ruta entre San José y San Ramón, dispondrá de dos niveles y no tres como originalmente se había anunciado, al menos en esta primera intervención.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Intercambio el CoyolMOPTTres niveles
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.