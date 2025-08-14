MOPT reduce futuro paso elevado del Coyol: Tercer nivel solo quedará en diseño

El paso elevador en la intersección del Coyol, en la ruta entre San José y San Ramón, dispondrá de dos niveles y no tres como originalmente se había anunciado, al menos en esta primera intervención.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), informó este miércoles que el tercer nivel que mejoraría el flujo entre la ruta 1 y la ruta 27, quedará diseñado como parte de la adjudicación mediante la cual se construirá el nuevo intercambio.

La intersección del Coyol enfrenta importantes congestionamientos principalmente por la gran cantidad de vehículos pesados. (MOPT/MOPT.)

Adicionalmente, el jerarca de ese ministerio, Efraím Zeledón, anunció este miércoles una nueva fecha para el inicio de obras, la cual se trasladó para los primeros meses del 2026. Anteriormente, se había indicado que estas obras comenzarían en el segundo semestre de este año.

Sin detallar el nombre de la empresa seleccionada, el ministro agregó que ya cuenta con el visto bueno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la adjudicación.

La obra tendrá un costo de $18 millones y se financiará con recursos de ese organismo multilateral mediante el Programa de Infraestructura Vial y con un aporte estatal.

La empresa dispondrá de seis meses para realizar el diseño de la obra y 18 meses para la construcción.

Las obras contemplan la construcción de un intercambio para separar los flujos vehiculares de la carretera Bernardo Soto y la radial hacia el Coyol.

El MOPT aseguró que “ambas rutas deberán tener un nivel de servicio, conforme a la proyección a futuro de su volumen vehicular”.

Según ese detalle, los carriles de cambio de velocidad se han diseñado para una velocidad en el tronco principal de 100 km/h en ese tramo de la ruta 1 y de 70 km/h en las rampas de entrada y salida.

En ese sector se presentan actualmente importantes congestionamientos debido a la cantidad de vehículos pesados que utilizan la intersección actual para conectarse con las zonas industriales y la ruta 27.

Así es como originalmente el MOPT había anunciado que se vería la obra. (MOPT/MOPT.)

Por ese tramo de la carretera Bernardo Soto, transitan a diario unos 40.000 vehículos. Además, de acuerdo con las autoridades, la zona franca del Coyol alberga más de 120 empresas que generan más de 32.000 empleos.

Además, permite acceso a otras localidades como La Garita, Desamparados, Coyol, San Rafael, San Antonio y el cantón central de Alajuela.

Adicional a este intercambio, el MOPT adjudicó desde febrero los pasos a desnivel en Grecia, San Ramón y Naranjo, los cuales fueron encargados a las empresas H Solís, CHEC y MECO.

Estas serían las últimas obras impostergables que se ejecuten en el proyecto de ampliación de la carretera entre San José-San Ramón, pues todas las demás intervenciones pasaron a formar parte del plan integral.

El MOPT tiene previsto enviar este mes un crédito por $770 millones a la Asamblea Legislativa, con el cual se financiará dicho proyecto. Posteriormente iniciaría el proceso de licitación internacional para contratar a la empresa que se encargará de la construcción, operación y mantenimiento del proyecto.

Ese plan contempla la construcción de 16 intercambios, 14 puentes nuevos, 15 retornos, 20 puentes peatonales y la construcción de 4,5 km de la radial a Río Segundo.

De acuerdo con el último cronograma dado a conocer por el MOPT, el proceso de contratación se llevaría a cabo durante el próximo año, para dar la orden de inicio en el 2027. La construcción abarcaría cinco años, para dar paso a la fase de operación y mantenimiento, entre el 2032 y el 2056. Sin embargo, además de la aprobación del crédito, el proyecto debe superar la gestión de más de 500 expropiaciones pendientes.