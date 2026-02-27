¿Planea visitar Guanacaste? Así puede evitar las presas en tramo Barranca-Limonal

Entre semana los tiempos para recorrer los 50 km donde se ejecutan las obras pueden ser de más de dos horas en cada sentido.

Aunque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aún valora la suspensión de las obras de ampliación en la Interamericana norte, entre Barranca y Limonal, durante la Semana Santa, el avance de los trabajos y la presencia de maquinaria pueden complicar el tránsito en cualquier momento.

Es por eso que conductores y vecinos tienen bien identificadas algunas rutas que sirven para esquivar las presas, sobre todo cuando el tránsito se ve detenido o afectado por completo durante varias horas debido a otros factores, como accidentes o vehículos varados que se suman al efecto de los trabajos en la ruta.

La principal recomendación para quienes planeen visitar la zona peninsular es optar por el ferri de Paquera o playa Naranjo. Esas embarcaciones, que salen desde Puntarenas, operan todos los días de la semana desde las 5 a. m. hasta las 8:30 p. m., con tarifas que van desde los ¢15.800 para vehículos livianos, en el caso de playa Naranjo, y ¢11.400 en el de Paquera. En ambos casos, los horarios, tarifas y reserva de tiquetes se pueden consultar en los sitios de las navieras Conatramar y Tambor.

Desde el otro lado de la península, se puede viajar en vehículo por la ruta 160 hacia sectores como Cóbano y Montezuma, o tomar hacia la ruta 21, que pasa por Nicoya y Santa Cruz y llega hasta Liberia.

La presencia de vehículos pesados y los constantes cierres por salida de maquinaria generan efectos de cola que duplican los tiempos de viaje. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Si necesariamente debe utilizar la ruta 1 o ya se encuentra allí al momento de percatarse de la presa, puede desviarse en la ruta 606, que es la que va hacia Monteverde, llegar hasta Guacimal y de ahí comenzar a “bajar” para salir nuevamente en la ruta 1, cerca del puente sobre el río Lagarto.

Otra opción de mayor distancia, pero que en casos extremos podría representar ahorro en tiempo, es llegar hasta Ciudad Quesada, en San Carlos, tomar la ruta 35 hasta Muelle y desde ahí dirigirse hacia el lago Arenal, para llegar hasta Tilarán, Guanacaste, desde donde podrá nuevamente conectarse con la Interamericana pasando por Cañas.

Algunas rutas alternas permiten "esquivar" las presas en momentos más críticos. (Google mapas/Captura pantalla Google maps)

Como tercera alternativa, para quienes disponen de más recursos y menos paciencia, están los vuelos domésticos, que se ofrecen desde San José hacia sectores como Tamarindo, Liberia o Nosara, los cuales van desde los $120 en adelante, en aerolíneas como Sansa y Green Airways.