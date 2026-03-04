Tres rutas alternas lo pueden librar de las presas del puente sobre el río Tárcoles

El cierre de un carril en el puente sobre el río Tárcoles, en la ruta Costanera, duplica los tiempos de viaje, para quienes se dirigen a destinos del Pacífico central y sur.

Reportes de usuarios afectados, revelan por ejemplo que en días como el viernes 27 de febrero tardaron hasta nueve horas en el trayecto entre San José y Jacó. Ese día se presentó un percance con un vehículo de carga ancha que bloqueó el único carril habilitado durante varios minutos.

El fin de semana, reportes en redes sociales daban cuenta de congestionamientos que iniciaban incluso desde el intercambio con la ruta 27, en Pozón de Orotina y hasta 4 horas de espera para llegar desde ahí al puente.

Según la información suministrada días atrás por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) el cierre de un carril, requerido para realizar la rehabilitación de la superficie del puente, se mantendrá hasta el 27 de marzo, cuando se volverá a habilitar el paso a dos carriles a fin de evitar mayor afectación durante Semana Santa.

Actualmente hay tres rutas nacionales que podrían funcionar como rutas alternas, para evitar largas esperas; sin embargo, dos de estas no se encuentran completamente asfaltadas y en una también hay un puente siendo intervenido, por lo que la elección depende además del destino final, del tipo de vehículo o las condiciones del clima.

Para quienes viajan a Jacó, una de las opciones más populares es la ruta 239, que pasa por Ciudad Colón y Puriscal y conecta con Parrita. El recorrido entre Ciudad Colón y la Costanera es de 88 km, pero en los últimos 42 km la vía se encuentra en lastre con algunos tramos en mal estado, lo que hace que ese recorrido completo tarde alrededor de dos horas y 45 minutos aproximadamente.

Ruta alterna Puriscal (Imagen de Google Maps/Imagen de Google Maps)

Algunos conductores que han circulado recientemente por esa vía, aseguran que es recomendada para vehículos 4x2 o 4x4, aunque hay quienes aseguran que también podría ser transitada por automóviles.

La segunda ruta recomendada por los usuarios es la 301, inicia en Acosta, San José y atraviesa 57 km hasta llegar a Parrita. Varios tramos de esta carretera también se encuentran en lastre, pero según Google Maps, el tiempo de recorrido es de alrededor de 2 horas. A estas se deben sumar el tiempo que tarde entre el lugar desde donde salga en San José hasta ese cantón ubicado a unos 45 minutos de Desamparados.

Ruta entre Acosta y Parrita (Imagen de Google Maps/Imagen de Google Maps)

Otra de las rutas que puede resultar una alternativa, principalmente para quienes viajan hacia el Pacífico sur del país, a destinos como Osa, Dominical e incluso Quepos, es la Interamericana sur, que atraviesa el Cerro de la Muerte.

El viaje de San José a Dominical por esa vía, tarda alrededor de 4 horas y comprende 160 km. Para llegar hasta la Costanera hay que desviarse en San Isidro de El General y tomar la ruta 243. Sin embargo, en esa vía de montaña, también encontrará trabajos que podrían implicar el paso regulado de vehículos debido a la rehabilitación del puente sobre el río Pacuar. Ahí no se han reportado mayores congestiones.

Ruta por Cerro de la Muerte (Imagen de Google ap/Imagen de Google Maps)

Quienes busquen una forma más rápida de llegar a destinos turísticos también pueden optar por vuelos domésticos, que en el país son ofrecidos en su mayoría por la empresa Sansa, la cual vuela a Quepos, Puerto Jiménez, Golfito y Drake. El costo de los boletos aéreos a estas localidades inicia en los $104 por vía en el caso de Quepos, hasta los $155 para llegar a Puerto Jiménez.

Tome nota a las fechas

Según la información del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el cierre de un carril sobre el puente se mantendrá hasta el 27 de marzo, cuando se habilitará nuevamente el tránsito a dos carriles debido a las vacaciones de Semana Santa.

Adicionalmente, entre el 15 de marzo y el 20 de abril (exceptuando la Semana Santa) será necesario hacer cierres nocturnos en ambos carriles, para completar la instalación de aisladores sísmicos. Estos cierres se aplicarán en horario de 9 p.m. a 5 a.m. y las fechas exactas se informarán oportunamente, además se aclaró que no serán noches continuas.

Finalmente, entre el 4 y 9 de mayo, el paso se mantendrá a un carril para instalar una de las juntas de expansión, la cual es fundamental para el funcionamiento y durabilidad del puente.

Se estima que la rehabilitación del puente se complete a finales de mayo.