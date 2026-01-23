El País

Prepárese: paso regulado en el puente sobre el río Tárcoles iniciará en febrero

Obras en el puente sobre el río Tárcoles avanzan 52% y activarán paso regulado desde febrero. Conozca fechas, horarios y periodos sin cierres

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
24/09/2025, Puntarenas, fotografías de los arreglos y las presas en la carretera hacia Jaco, en el puente sobre el Río Tárcoles.
El tránsito en el puente del río Tárcoles tendrá regulaciones desde febrero por obras. Semana Santa mantendrá ambos carriles abiertos. (José Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMOPTPuente río TárcolesCostanera Sur
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.