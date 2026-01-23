Prepárese: paso regulado en el puente sobre el río Tárcoles iniciará en febrero

La rehabilitación del puente sobre el río Tárcoles, en la ruta nacional 34 (Costanera Sur), alcanzó un 52% de avance y entrará en una nueva fase a partir de febrero, cuando iniciarán trabajos en la superficie de ruedo que obligarán a regular el tránsito a un solo carril en distintos periodos. Las autoridades confirmaron que no habrá regulaciones durante Semana Santa.
El proyecto se ejecuta en un punto clave para la conectividad turística y comercial del Pacífico central. Hasta ahora, las labores se concentraron en el reforzamiento de cimientos y subestructura, con el fin de aumentar la estabilidad y prolongar la vida útil del puente.
Durante esta etapa se reforzaron pilas, bastiones y la viga cajón, además de colocar acero especial y concreto para mejorar la resistencia estructural. También se repararon bases deterioradas y se ejecutaron trabajos para proteger la estructura contra la socavación.
La intervención de la parte superior de la estructura comenzará en febrero e implicará la regulación vehicular a un carril del 23 de febrero al 27 de marzo. En ese periodo se realizarán demoliciones de losas temporales, nivelación e impermeabilización de la losa, colado de macizos de tensado y asfaltado.
Con motivo de Semana Santa, del 28 de marzo al 5 de abril, ambos carriles permanecerán habilitados, sin cierres ni paso regulado, como apoyo a la actividad turística y a los visitantes de la zona.
El paso regulado se retomará por una semana adicional del lunes 4 al sábado 9 de mayo de 2026, para la instalación de la junta del puente, un elemento clave para su funcionamiento y durabilidad.
Además, se prevén cierres nocturnos de ambos carriles, no continuos, entre el 15 de marzo y el 20 de abril, en horario de 9 p. m. a 5 a. m., necesarios para completar la instalación de aisladores sísmicos. Las fechas específicas se comunicarán oportunamente.
El proyecto forma parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri) y cuenta con una inversión de $6.731.092,03, financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica.