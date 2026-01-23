Prepárese: paso regulado en el puente sobre el río Tárcoles iniciará en febrero

El tránsito en el puente del río Tárcoles tendrá regulaciones desde febrero por obras. Semana Santa mantendrá ambos carriles abiertos.

La rehabilitación del puente sobre el río Tárcoles, en la ruta nacional 34 (Costanera Sur), alcanzó un 52% de avance y entrará en una nueva fase a partir de febrero, cuando iniciarán trabajos en la superficie de ruedo que obligarán a regular el tránsito a un solo carril en distintos periodos. Las autoridades confirmaron que no habrá regulaciones durante Semana Santa.

El proyecto se ejecuta en un punto clave para la conectividad turística y comercial del Pacífico central. Hasta ahora, las labores se concentraron en el reforzamiento de cimientos y subestructura, con el fin de aumentar la estabilidad y prolongar la vida útil del puente.

Durante esta etapa se reforzaron pilas, bastiones y la viga cajón, además de colocar acero especial y concreto para mejorar la resistencia estructural. También se repararon bases deterioradas y se ejecutaron trabajos para proteger la estructura contra la socavación.

Puente río Tárcoles (MOPT /MOPT)

La intervención de la parte superior de la estructura comenzará en febrero e implicará la regulación vehicular a un carril del 23 de febrero al 27 de marzo. En ese periodo se realizarán demoliciones de losas temporales, nivelación e impermeabilización de la losa, colado de macizos de tensado y asfaltado.

Con motivo de Semana Santa, del 28 de marzo al 5 de abril, ambos carriles permanecerán habilitados, sin cierres ni paso regulado, como apoyo a la actividad turística y a los visitantes de la zona.

El paso regulado se retomará por una semana adicional del lunes 4 al sábado 9 de mayo de 2026, para la instalación de la junta del puente, un elemento clave para su funcionamiento y durabilidad.

Además, se prevén cierres nocturnos de ambos carriles, no continuos, entre el 15 de marzo y el 20 de abril, en horario de 9 p. m. a 5 a. m., necesarios para completar la instalación de aisladores sísmicos. Las fechas específicas se comunicarán oportunamente.

El proyecto forma parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri) y cuenta con una inversión de $6.731.092,03, financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica.