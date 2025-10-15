¿Tiene que cruzar el puente del río Tárcoles? Preste atención a los nuevos cambios

Arreglos y las presas en la carretera hacia Jaco, en el puente sobre el Río Tárcoles.

A partir de la noche de este miércoles 15 de octubre quedará habilitado el paso por el puente sobre el río Tárcoles, en la ruta Costanera Sur.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que el tránsito volverá a contar con dos carriles habilitados, uno por sentido.

La apertura se debe a que ya se completó el colado de las losas de concreto temporales, lo que permite reanudar la circulación normal a dos carriles.

Esta medida se mantendrá durante lo que resta del año y los primeros meses de 2026, con el objetivo de facilitar la movilidad y evitar afectaciones durante la temporada alta de turismo, explicó Pablo Camacho, viceministro de Infraestructura del MOPT.

No obstante, el Ministerio aclaró que las obras son temporales y se ubican en la entrada y salida del puente, por lo que se insta a los conductores a mantener una velocidad máxima de 30 km/h.

Además, las autoridades recordaron a los usuarios que, debido a la naturaleza de los trabajos, podría requerirse la aplicación de cierres totales o intermitentes. Sin embargo, procurarán que estas regulaciones sean mínimas y se informarán con antelación para que las personas tomen las medidas necesarias.

“Los trabajos de reforzamiento alcanzan un 17,5% de avance y se continúa con la intervención de los bastiones y las pilas de la subestructura del puente”, indicó el MOPT.

Rehabilitación del puente

Las obras en el puente sobre el río Tárcoles forman parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri).

En setiembre, La Nación informó que, debido a la intervención, se estaban realizando cierres parciales que implicaban la clausura de un carril durante las 24 horas, alternando entre ambos sentidos, lo que provocaba kilométricas filas.

La situación aumentaba los tiempos de viaje por esa carretera hasta en dos horas por recorrido y afectaba directamente al comercio y al turismo del Pacífico central y sur.

Entre las acciones implementadas por el MOPT para mitigar las presas se incluyó la presencia de oficiales de Tránsito durante la mayor parte del día y el trabajo de banderilleros para atender la regulación vehicular en el puente sobre el río Tárcoles, en la ruta Costanera Sur.