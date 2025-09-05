¿Tiene que cruzar el puente del río Tárcoles entre el 6 y el 16 de setiembre? Esta noticia es para usted

Entre el 6 y el 16 de setiembre habrá cambios en el paso regulado del puente del río Tárcoles.

Si tiene que transitar la Costanera Sur por el puente del río Tárcoles, en Garabito, entre el 6 y el 16 de setiembre, preste atención: durante estos 10 días podrá circurcular sin regulaciones vehiculares, pues los dos carriles estarán habilitados.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó de que la medida aplica desde las 12 p. m. de este sábado 6 de setiembre y hasta las 6 a. m. del martes 16 de setiembre.

Además, si usted debe pasar por el punte caminando, el paso peatonal está abierto; sin embargo, no es posible quedarse viendo a los cocodrilos.

El paso en el puente está regulado desde el 17 de agosto, lo que implica que el tránsito se alterne entre ambos sentidos. La medida aplicaría hasta noviembre. No obstante, durante los próximos 10 días habrá una excepción.

Actualmente, la infraestructura está siendo intervenida