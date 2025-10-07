Estas son las acciones del MOPT para afrontar presas por obras en el puente del Tárcoles

El puente en el camino a Jacó y Manuel Antonio es objeto de una intervención mayor que implica el cierre de un carril durante las 24 horas. Esto causa kilométricas filas.

La presencia de oficiales de Tránsito durante el mayor tiempo posible y la labor de banderilleros son las principales opciones a las que recurrió el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para atender las largas presas que aquejan a quienes transitan por el puente del río Tárcoles, en la Costanera sur.

Paso regulado sobre el río Tárcoles

Este puente es objeto de una intervención mayor que, en una primera fase, implica el cierre de un carril durante las 24 horas. Debido a lo anterior, solo queda un carril para canalizar el tránsito en ambos sentidos y esto causa kilométricas filas.

Ante este escenario, el MOPT procurará que los oficiales permanezcan en el sitio regulando el tránsito, pero se deben trasladar si se presenta una emergencia. Mientras tanto, allí se mantienen banderilleros indicando a los choferes si la vía está abierta o cerrada.

En caso de que un vehículo de emergencia deba pasar por el puente, los encargados de la obra serán informados para darle prioridad.

El Ministerio detalló que las obras están enfocadas debajo del puente y en la construcción de medidas temporales para mantener el paso sin afectación a partir de finales de octubre y marzo del 2026, periodo en que se realizarán trabajos en las aproximaciones y en la calzada de la estructura.

En caso de que se requieran cierres totales, se realizarán de 9 p. m. a 5 a. m. y se comunicarán con antelación.