Estas son las acciones del MOPT para afrontar presas por obras en el puente del Tárcoles

Trabajos continuarán al menos hasta marzo del 2026

Por Yeryis Salas
La presencia de oficiales de Tránsito durante el mayor tiempo posible y la labor de banderilleros son las principales opciones a las que recurrió el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para atender las largas presas que aquejan a quienes transitan por el puente del río Tárcoles, en la Costanera Sur.
El puente en el camino a Jacó y Manuel Antonio es objeto de una intervención mayor que implica el cierre de un carril durante las 24 horas. Esto causa kilométricas filas. (José Cordero/José Cordero)







MOPTRío TárcolesPolicía de Tránsito
