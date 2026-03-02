Cierre total del puente sobre el río Pacuar obligará a desvíos en vía entre Pérez Zeledón y Dominical

Ruta 243 tendrá cierre total por obras en el puente Pacuar. Solo livianos y autobuses usarán vía alterna; camiones irán por rutas 34 y 2.

El paso por el puente sobre el río Pacuar, en la ruta nacional 243, se cerrará del 11 de marzo al 1.º de abril para desmontar la estructura modular actual y habilitar el nuevo puente a dos carriles. La medida aplicará en el sector de La Palma, entre Dominical y San Isidro de El General.

Según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), como máximo el miércoles 1.º de abril entrará en servicio la nueva estructura. La fecha coincide con los días de mayor afluencia turística por la Semana Santa del 2026.

El ministerio aclaró que el cierre permitirá desarmar el puente modular que opera en la zona y colocar la base estabilizada en los accesos a ambos lados del nuevo paso. Estas labores forman parte de las etapas finales antes de la apertura oficial.

De acuerdo con la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), durante tres semanas se ubicará maquinaria tipo grúas sobre el nuevo puente. El objetivo será trasladar las piezas del paso armable a otro punto del sector y luego enviarlas a bodegas. Posteriormente, se ejecutarán los trabajos de estabilización en los accesos.

Ruta alterna para vehículos livianos y autobuses

El MOPT indicó que solo los vehículos livianos y autobuses podrán utilizar la ruta alterna cantonal. Los camiones pesados y vehículos grandes deberán desplazarse por la ruta nacional 34, conocida como Costanera Sur, y por la ruta nacional 2, Interamericana Sur, hasta Palmar Norte.

Las autoridades recalcaron que estos automotores no podrán usar la ruta 243 ni la vía cantonal alterna para trasladarse entre San Isidro de El General y Dominical.

En sentido Dominical–San Isidro, el desvío inicia en La Palma, contiguo a la ferretería Oro Verde. En ese punto se debe girar a la derecha y avanzar 3 kilómetros hacia El Rosario de Pacuar. Luego se debe virar a la izquierda y pasar por el puente modular hasta el sector Alto Las Ranas, 850 metros noreste del Colegio Liceo Aeropuerto Jerusalén.

Cerca del colegio, el conductor debe girar a la izquierda sobre la ruta cantonal hasta reconectar con la ruta 243, diagonal al Depósito de Materiales de Grupo Boston.

Quienes viajen desde San Isidro deberán realizar el recorrido a la inversa, iniciando en el Depósito de Materiales del Grupo Boston hasta reconectar con la ruta 243 en La Palma.