Cierre total del puente sobre el río Pacuar obligará a desvíos en vía entre Pérez Zeledón y Dominical

El MOPT cerrará el paso en La Palma durante tres semanas para desmontar el puente modular y abrir la nueva estructura antes de Semana Santa 2026

Por Damián Arroyo C.
Ruta 243 tendrá cierre total por obras en el puente Pacuar. Solo livianos y autobuses usarán vía alterna; camiones irán por rutas 34 y 2.
Ruta 243 tendrá cierre total por obras en el puente Pacuar. Solo livianos y autobuses usarán vía alterna; camiones irán por rutas 34 y 2. (MOPT/Cortesía)







Damián Arroyo C.

