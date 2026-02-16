Pruebas teóricas de licencia se evaluarán desde este día con los nuevos manuales del conductor

La DGEV informó que los nuevos manuales del conductor saldrían a la venta a más tardar el 2 de febrero.

A partir del 2 de marzo del 2026, las pruebas teóricas para obtener licencia incorporarán los nuevos manuales del conductor, según informó la Dirección General de Educación Vial (DGEV).

La DGEV indicó que esta actualización obligará a los aspirantes a prepararse con el nuevo contenido oficial para aprobar el examen teórico.

Ante la entrada en vigencia de los nuevos manuales, la institución estableció un periodo de transición para quienes aprueben el examen teórico antes del 27 de febrero del 2026, inclusive.

Según detalló la directora de Educación Vial, Sindy Coto, las personas que obtengan la aprobación antes de esa fecha podrán aplicar la prueba práctica para licencia de automóvil y motocicleta hasta diciembre del 2026 sin necesidad de realizar un nuevo examen teórico.

No obstante, quienes no completen la prueba práctica antes del 31 de diciembre del 2026 conservarán la aprobación teórica únicamente para licencia de automóvil. En caso de requerir licencia de motocicleta deberán presentar la prueba respectiva.

La jerarca explicó que cada tipo de licencia requiere un proceso de formación independiente y que el cambio busca aportar a la seguridad vial con conductores mejor preparados.

Nuevos manuales costarán ¢3.500

El costo de cada uno de los nuevos manuales es de ¢3.500, según la información oficial.

Los interesados pueden adquirirlos en las oficinas de la Imprenta Nacional ubicadas en La Uruca, en el Registro Nacional en Zapote y en la sede central de Educación Vial en Paso Ancho.

También es posible solicitarlos mediante el correo electrónico mercadeo@imprenta.go.cr para recibirlos a través de Correos de Costa Rica en cualquier parte del país.