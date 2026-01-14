El País

¿Ya salieron los nuevos manuales para la prueba de manejo? Esto responde Educación Vial

Manual oficial costará ¢3.500 e incluirá preguntas de práctica, según confirmó la Dirección General de Educación Vial

Por Damián Arroyo C.
Prueba teórica no cambiará hasta el 27 de febrero de 2026; nuevos manuales estarán listos a más tardar el 2 de febrero
Prueba teórica no cambiará hasta el 27 de febrero de 2026; nuevos manuales estarán listos a más tardar el 2 de febrero (MOPT/Cortesía)







