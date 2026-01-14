¿Ya salieron los nuevos manuales para la prueba de manejo? Esto responde Educación Vial

Prueba teórica no cambiará hasta el 27 de febrero de 2026; nuevos manuales estarán listos a más tardar el 2 de febrero

La Dirección General de Educación Vial (DGEV) advirtió sobre información falsa que circula en redes sociales relacionada con la supuesta venta de nuevos manuales para la prueba teórica de manejo.

Según explicó la institución, los manuales oficiales no están disponibles aún para el público, por lo que pidió no adquirir materiales promocionados como “nuevas versiones” o supuestamente basados en estos.

La entidad detalló que los nuevos manuales se pondrán a la venta a más tardar el 2 de febrero de 2026. Estos tendrán un precio de ¢3.500 e incluirán preguntas de práctica. Hasta ese momento, la prueba teórica se seguirá aplicando sin modificaciones, y se mantendrá vigente bajo el esquema actual hasta el 27 de febrero de 2026.

De acuerdo con la DGEV, el material no oficial podría generar confusión, por lo que recomendó adquirir únicamente el manual oficial, una vez que este se publique en los canales institucionales del MOPT.

Aplicación de los nuevos manuales y periodo de transición

Según la institución, la aplicación de los nuevos manuales comenzará el 2 de marzo de 2026. Estos documentos fueron diseñados con el propósito de brindar una preparación más precisa según el tipo de vehículo que se desee conducir, ya sea automóvil o motocicleta.

El enfoque busca evaluar de forma más eficaz las destrezas, habilidades y conocimientos básicos necesarios para cada tipo de licencia.

Con el fin de asegurar una implementación ordenada, la Dirección General estableció un periodo de transición. Toda persona que apruebe la prueba teórica antes del 27 de febrero de 2026 podrá matricular la prueba práctica para automóvil y/o motocicleta hasta el 31 de diciembre de 2026, sin necesidad de repetir el examen teórico.

En el caso de quienes hayan aprobado la prueba teórica antes del 27 de febrero de 2026, pero no realicen la práctica antes del 31 de diciembre del mismo año, conservarán la aprobación solo para automóvil.