Sucesos

Subdirector de Tránsito describe un panorama de descontrol en carreteras

En cuestión de 11 horas, cinco personas perdieron la vida en carretera este fin de semana

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Oficial de la Policía de Tránsito en Costa Rica verifica documentos de un conductor detenido en un operativo de control en carretera.
Descontrol en carreteras eleva la cifra de fallecidos en accidentes de tránsito. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
accidentes de tránsitoPolicía de Tránsitodescontrol en carretera
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.