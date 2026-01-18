Subdirector de Tránsito describe un panorama de descontrol en carreteras

Derrapes, consumo de licor, motocicletas alteradas, exceso de velocidad y algunas otras imprudencias elevan cada semana la cifra de fallecidos en carretera. Siete personas perdieron la vida en accidentes de tránsito entre el viernes y la mañana de este domingo; cinco de ellos murieron la noche del sábado.

Martín Sánchez, subdirector de la Policía de Tránsito, describe un panorama de descontrol en carretera que se agrava, sobre todo, cuando empiezan los fines de semana y la gente sale más de sus casas. Esta situación cobra, en su mayoría, la vida de motociclistas y las cifras más recientes lo reflejan: todos los fallecidos en los últimos tres días conducían una moto.

Sánchez explicó que dos de los accidentes mortales ocurrieron por derrape, cuatro conductores colisionaron contra un vehículo y uno más se salió de la vía e impactó un poste de luz. Todos ellos, presume, responden a la principal causa de accidentes en el país: el exceso de velocidad.

“Los muertos se dan entre las 6 p. m. y las 6 a. m. Lo analizamos y creemos que es porque hay menos vehículos en carretera y los conductores tienden a andar a mayor velocidad”, acotó.

La velocidad, dice, provoca que el conductor fácilmente pierda el control del vehículo o de la motocicleta y no pueda retomarlo, por lo que se salen de la vía, derrapan y fallecen por colisiones contra objetos fijos.

A ello, explicó, se suman factores que las autoridades hallan con frecuencia después de un accidente, como ocurrió el viernes pasado durante un siniestro que involucró carros y vehículos pesados sobre la ruta 1. El hombre que conducía uno de los camiones, dice, estaba en estado de ebriedad. No se reportaron personas fallecidas.

Asimismo, acotó el descuido e imprudencia de otras personas al volante que se detienen para observar un accidente. Esta semana, afirmó, un tráiler colisionó un carro que estaba detenido y obstruyendo la vía para ver un choque. Al vehículo pesado no le alcanzó el tiempo para frenar.

A ello se suman las fallas mecánicas, distracciones, el uso del celular y, en otros casos, conductores que se quedan dormidos mientras conducen.

‘Difícil de controlar’

Martínez reconoció que la situación es “difícil de controlar”, pues en su mayoría las colisiones ocurren por imprudencia de los conductores.

La Policía de Tránsito reportó que 557 personas fallecieron en accidentes en carretera durante el 2025, 52 más que durante el 2024.

Según informó el subdirector, del total de fallecidos el año pasado, más del 50% fueron motociclistas y, de estos, al menos la mitad no tenían licencia de conducir.

La madrugada de este domingo, un motociclista colisionó contra un vehículo en Jiménez de Pococí y culminó en un centro médico con fracturas en costillas, muñeca y coxis. De acuerdo con las autoridades, la moto no tenía placa ni marchamo y el conductor conducía bajo los efectos del alcohol.

Un conductor de motocicleta ebrio ocasionó un accidente de tránsito en Jiménez de Pococí. (Reiner Montero/Corresponsal)

La Policía de Tránsito, explicó Martínez, está dando continuidad a los operativos que llevó a cabo el año anterior y que culminaron con el decomiso de 7.700 motos que no cumplían con los requisitos para circular. Al miércoles 14 de enero del año en curso, se reportaron 132 motocicletas decomisadas.

“Estamos intentando minimizar esas muertes en carretera (...) tratando de amortiguar un poco el tema de estos accidentes”, indicó.

En lo que va del año, oficiales de Tránsito han identificado motocicletas con placas que no corresponden al vehículo, motos sin documentos al día como marchamo o revisión, así como motocicletas alteradas que no cumplen con los requisitos para transitar.

“La mayoría son factores asociados al conductor que está en carretera”, concluyó.