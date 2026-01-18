Sucesos

Noche trágica en carreteras: 5 muertos, 24 heridos y 14 accidentes en motocicleta

Durante la noche se reportó un accidente, aproximadamente, cada 45 minutos

Por Natalia Vargas
Un hombre falleció frente al Centro de Convenciones en la autopista General Cañas.
Un hombre falleció frente al Centro de Convenciones en la autopista General Cañas. (Noticias Red/Facebook)







