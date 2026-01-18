Noche trágica en carreteras: 5 muertos, 24 heridos y 14 accidentes en motocicleta

A las 6:15 p. m. del sábado, la Cruz Roja Costarricense atendió el atropello de una mujer en el distrito de Chirripó, en Turrialba de Cartago. Con una fractura expuesta en una de sus piernas y un trauma en el hombro, fue trasladada en condición crítica al Hospital William Allen.

Ese fue el primero de una seguidilla de 15 accidentes que, en total, dejaron cinco personas fallecidas en carretera y varias heridas; 14 de estos incidentes involucraron motocicletas. La mayoría se reportó en Alajuela (6), seguida de Heredia (3), San José (3), Limón (2) y Cartago (1).

En Grecia, a las 7:55 p. m., una colisión entre un vehículo y una motocicleta dejó a un hombre en condición crítica, quien fue trasladado de urgencia al Hospital San Francisco de Asís.

A las 10 p. m., en Bajo Rodríguez, en San Ramón, un hombre de aproximadamente 27 años fue atropellado por un vehículo y llevado en condición crítica al Hospital de San Carlos en una unidad de soporte básico.

Tan solo 29 minutos más tarde, en Turrúcares, un motociclista resultó en condición crítica y fue trasladado en ambulancia al Hospital de Alajuela.

Poco antes de las 11 p. m., y con dos minutos de diferencia, la Cruz Roja Costarricense recibió la alerta de dos accidentes de tránsito. El primero ocurrió a un kilómetro del Estadio Alejandro Morera Soto, donde una colisión entre una motocicleta y un vehículo dejó a un hombre de 28 años y a una mujer de 37 en condición crítica. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital de Alajuela.

El segundo siniestro ocurrió en Upala, en la ruta 4. Dos hombres, uno en condición crítica y otro en condición urgente, fueron trasladados al Hospital de Upala luego de que sus motocicletas colisionaran.

El último caso en esta provincia se registró a las 11:35 p. m., en Buenos Aires de Palmares. Una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano dejó a un hombre de 42 años en condición crítica, quien fue trasladado de emergencia al Hospital de San Ramón.

Dos fallecidos en Heredia

En Heredia ocurrieron tres accidentes y se reportaron dos personas fallecidas. El primer incidente ingresó a la Cruz Roja a las 7:52 p. m. Una colisión entre dos motocicletas en Horquetas de Sarapiquí provocó el fallecimiento de un hombre adulto en el sitio y dejó a otras dos personas en condición urgente, quienes fueron trasladadas a la Clínica de Río Frío.

Autoridades reportaron un aparatoso accidente en Horquetas, Sarapiquí. (Waze Costa Rica/Facebook)

Dos horas más tarde, en San José de la Montaña, Barva, dos hombres quedaron en condición crítica luego de que la motocicleta en la que viajaban derrapara en la vía. Ambos fueron trasladados en una unidad de soporte básico al Hospital de Heredia.

Poco antes de las 5 a. m. de este domingo, frente al Centro de Convenciones, en Ulloa, un choque entre una motocicleta y un vehículo dejó como saldo a un hombre sin signos vitales.

Bicimoto se estrella contra un muro

En San José, también se reportaron tres accidentes de tránsito durante la noche. El primero en esta provincia ocurrió a las 10:47 p. m. del sábado, frente al Walmart de San Sebastián, cuando dos motocicletas colisionaron. Producto del impacto, un hombre de entre 25 y 30 años quedó en condición crítica y otro sujeto en condición estable. Ambos fueron llevados al Hospital San Juan de Dios.

En Ceiba Alta, cantón de Acosta, el derrape de una motocicleta provocó que el vehículo, en el que viajaba un hombre, cayera a una cuneta. El motociclista quedó en condición crítica y, en la ambulancia, antes de llegar al centro médico, fue declarado fallecido.

Minutos antes de las 2 a. m., una bicimoto colisionó contra el muro de una escuela en Finca San Juan, Pavas. El conductor, de entre 40 y 45 años, fue llevado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Dos fallecidos en la costa

En Limón se reportaron tres accidentes. En Sixaola, Talamanca, una colisión entre una motocicleta y un vehículo a las 8:37 p. m. dejó a un hombre de 30 años sin signos de vida en el lugar y a otro en condición urgente, quien fue trasladado a la Clínica de Daytona.

En Guápiles de Pococí, otro hombre perdió la vida poco después de las 3 a. m. luego de un choque entre una motocicleta y un carro. La víctima presentaba múltiples lesiones. En apariencia, el motociclista habría intentado esquivar un objeto sobre la vía y colisionó de frente contra el automotor.