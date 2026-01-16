Cinco motociclistas mueren en menos de 12 horas en una seguidilla de accidentes de tránsito

La mañana de este viernes se registró una colisión entre una bicimoto y vehículo liviano, donde se atendió a un hombre de unos 30 años, quien fue trasladado al Hospital San Rafael de Alajuela, donde posteriormente murió. Foto:

Cinco motociclistas fallecieron en menos de 12 horas en distintos accidentes de tránsito registrados entre la noche del jueves y la mañana de este viernes, en varias zonas del país, según reportes oficiales de la Cruz Roja Costarricense.

Además, otro conductor permanece en condición crítica.

El primer hecho mortal ocurrió a las 7:32 p. m. del jueves en Turrúcares de Alajuela, sobre la ruta 27, donde una motocicleta colisionó contra un tráiler.

En el lugar, los socorristas confirmaron el fallecimiento de un hombre, cuya identidad no ha trascendido, quien no presentaba signos vitales al momento de la atención.

Tres horas después, a las 10:38 p. m., se reportó otra muerte tras una colisión entre un camión y una motocicleta en El Roble de Puntarenas, frente al sector conocido como La Reforma.

La víctima fue un hombre de apellidos Vargas y de 24 años, declarado fallecido en la escena.

Sobre ese específico accidente, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó la mañana de este viernes que Vargas circulaba con varios enseres de hogar, incluido un colchón, al momento del accidente. Según el OIJ, se estaba pasando de casa.

No obstante, debido a los fuertes vientos y a la carga que transportaba, perdió el control y chocó contra otro vehículo.

La noche cerró con un tercer deceso una hora después, a las 11:39 p. m., en Barranca de Puntarenas, en el cruce de esa comunidad, donde también se produjo una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano.

En el sitio murió un hombre de 54 años, según confirmaron los cuerpos de emergencia.

Ya en la madrugada de este viernes, a las 12:14 a. m., la Cruz Roja atendió el derrape de una motocicleta en Santa Rosa de Tilarán, Guanacaste.

El conductor fue hallado sin signos vitales en el lugar, pese a la rápida atención de una unidad de soporte básico.

El quinto fallecimiento se registró durante la mañana de este viernes, a las 5:43 a. m., nuevamente en Turrúcares de Alajuela, sobre la ruta 27, donde una bicimoto colisionó con un vehículo liviano.

El conductor, un hombre de aproximadamente 30 años, fue trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Además, a la 1:01 a. m., se atendió otro accidente en Mata Redonda, frente al Estadio Nacional, donde un motociclista derrapó e impactó contra un caño.

El hombre fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios, convirtiéndose en el único sobreviviente grave de esta cadena de accidentes.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar las medidas de seguridad vial, en especial para los motociclistas, quienes figuran entre los usuarios más vulnerables de las carreteras.