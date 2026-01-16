Video muestra momento de segundo choque en la General Cañas que dejó seis heridos

Un accidente de tránsito múltiple ocurrido la noche de este jueves 15 de enero en la autopista General Cañas dejó al menos seis personas heridas, una de ellas en condición crítica, según confirmó Cruz Roja. Un video del percance mostró parte de cómo ocurrió ese choque múltiple.

La colisión se produjo a las 8:41 p. m., en el sentido San José–Alajuela, específicamente frente al puente del Castella, en el cantón de Ulloa, Heredia, estructura que actualmente se encuentra en proceso de construcción.

En el incidente se vieron involucrados al menos seis vehículos, entre ellos dos tráileres articulados y cuatro automóviles livianos.

En el video, se observa desde la cabina de uno de los tráileres involucrados, cómo ese vehículo pesado terminó envuelto en el accidente.

En el audiovisual se ve que el camión iba circulando por un carril cuando se topa de frente con la colisión. Ante ello, empezó a virar hacia la derecha para moverse a otro carril y así evadir el punto del choque.

Fue entonces cuando otro vehículo que transitaba en el carril al cual iba a ingresar el camión, decidió arrancar súbitamente a alta velocidad para pasar primero y esa maniobra causó que el tráiler perdiera el control.

Como efecto de ello, ese camión de carga también terminó golpeando a los primeros vehículos involucrados en choque.

El violento choque ocurrió en la autopista General Cañas ocurrió a las 8:41 p. m., en el sentido San José-Alajuela. Foto: Bomberos

De acuerdo con el reporte oficial de la Cruz Roja, los socorristas atendieron a seis pacientes. Uno de ellos quedó prensado entre los vehículos, por lo que fue necesaria la intervención de una unidad de rescate especializada.

Esta persona fue trasladada en condición crítica al Hospital México. Además, dos pacientes estables fueron llevados al Hospital del Trauma, mientras que otros tres heridos, también en condición estable, rechazaron el traslado a centros médicos.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja movilizó cinco unidades: una de rescate, dos avanzadas y dos básicas, lo que permitió estabilizar a los pacientes y liberar la vía parcialmente durante la atención del incidente.

El accidente provocó congestión vehicular significativa en la zona mientras se realizaban las labores de auxilio y remoción de los vehículos involucrados.