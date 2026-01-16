Sucesos

Video muestra momento de segundo choque en la General Cañas que dejó seis heridos

Captura del incidente desde cabina de camión muestra cómo chofer perdió el control por maniobra súbita de otro conductor

Por Juan Fernando Lara Salas
Video muestra segundo choque en General Cañas







Choque General CañasAccidente de tránsito HerediaAutopista General CañasVideo
Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

