Choque múltiple colapsa la autopista General Cañas a la altura del Castella

Un accidente de tránsito múltiple se registró este jueves en la autopista General Cañas, frente al puente del Castella, actualmente en construcción, en la provincia de Heredia, en sentido San José-Alajuela.

El reporte ingresó a las 8:41 p. m. Según el Cuerpo de Bomberos, el accidente involucró, al menos, seis vehículos: dos articulados y cuatro livianos.

La atención prehospitalaria permitió el traslado de un paciente en condición crítica al hospital México, mientras que otras cuatro personas fueron valoradas en el sitio y se encuentran estables. Las autoridades confirmaron que no hubo personas prensadas ni atrapadas.

El violento choque ocurrió sobre la autopista General Cañas. Foto Bomberos. (Bomberos/El violento choque ocurrió sobre la autopista General Cañas. Foto Bomberos.)

Unidades de emergencia se mantienen trabajando en el lugar, lo que ha generado una presa de grandes proporciones en este sector. El carril en sentido San José-Alajuela se mantiene cerrado.

Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y extremar la precaución mientras continúan las labores en la escena.