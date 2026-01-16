Sucesos

Choque múltiple colapsa la autopista General Cañas a la altura del Castella

Según Bomberos, seis vehículos colisionaron

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
El violento choque ocurrió sobre la autopista General Cañas. Foto Bomberos.
El violento choque ocurrió sobre la autopista General Cañas. Foto Bomberos. (Bomberos/El violento choque ocurrió sobre la autopista General Cañas. Foto Bomberos.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BomberosCruz Rojaaccidente múltiple
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.