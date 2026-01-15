Camión con gas se sale de la vía en Cartago: tres personas resultan heridas

Esta mañana, un camión que transportaba cilindros de gas sufrió un accidente en Corralillo, Cartago, al salirse de la vía y chocar contra una cuneta, dejando tres personas heridas.

Según los reportes de los cuerpos de emergencia, al llegar al lugar se encontraron tres personas involucradas: dos fuera del vehículo y ambulatorias, y una más prensada dentro de la cabina.

El paciente atrapado fue rescatado en condición estable, aunque por precaución fue trasladado, junto con los otros dos, a un centro médico cartaginés. Dos personas se encontraban en condición amarilla y una en condición verde.

Las autoridades no han reportado más detalles sobre la causa exacta del accidente, aunque indican que podría estar relacionado con fallas en el sistema de frenos del camión. La cabina del vehículo resultó gravemente dañada.

Se movilizaron al sitio cuatro unidades de Cruz Roja y una de Bomberos.