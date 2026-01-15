Enorme incendio arrasa precario en Alajuela

Incendio en el precario Laura Chinchilla, en Alajuela.

El Cuerpo de Bomberos atiende un incendio de grandes proporciones en el precario Laura Chinchilla, en Alajuela.

El reporte ingresó a las 12:25 p.m. Según la información preliminar, el incendio es estructural en 600 m² de estructuras livianas, tipo precario.

Un incendio de grandes proporciones en el precario Laura Chinchilla, en Alajuela. (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)

El incidente fue atendido por 9 unidades del Cuerpo de Bomberos. Se desconoce si hay personas afectadas por el fuego.

Noticia en desarrollo

El Cuerpo de Bomberos no ha brindado detalles sobre el origen del siniestro. (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)

El Cuerpo de Bomberos despachó 9 unidades. (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)

El incendio se reportó a las 12:25 p.m. de este jueves 15 de enero. (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)