Sucesos

Incendio en bodegas de Desamparados es el tercero más grande en la historia de Costa Rica, confirma Bomberos

Más de 17.000 metros cuadrados fueron afectados

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Incendio Parque Industrial Las Brisas
Un incendio en Parque Industrial Las Brisas en Desamparados San Rafael, más de 17 mil metros cuadrados consumidos por el fuego. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bomberosincendio en DesamparadosLas BrisasSan Rafael Arriba
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.