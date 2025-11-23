Sucesos

Bomberos impide destrucción de 30 millones de latas de cerveza en mayor incendio del año en Desamparados

Bomberos evitaron que más de 30 millones de latas de cerveza y miles de vehículos fueran alcanzados por incendio más grande del 2025

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Millones de cervezas sobrevivieron al incendio







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
30 millones de latas de cervezaIncendio DesamparadosLatas de CervezaComberos de Costa RicaAlmacén Fiscal Las BrisasSan Rafael ArribaDesamparados
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.