Bomberos impide destrucción de 30 millones de latas de cerveza en mayor incendio del año en Desamparados

El Cuerpo de Bomberos logró evitar que más de 30 millones de latas de cerveza y casi 1.000 vehículos fueran alcanzados por el incendio más grande registrado este 2025, emergencia que se desató la mañana de este domingo en varias bodegas localizadas en San Rafael Arriba de Desamparados.

A pesar del riesgo y la rápida expansión del fuego, los bomberos lograron impedir que el siniestro alcanzara bodegas donde se almacenaban las decenas de millones de latas de cerveza, así como los automóviles valorados en decenas millones de colones, informó la entidad que catalogó el siniestro como el mayor registrado a la fecha este 2025.

La institución confirmó que los equipos de atención también protegieron de las llamas otras bodegas y aproximadamente 4.000 vehículos adicionales, localizados en zonas colindantes al Almacén Fiscal Las Brisas, donde inició el fuego.

Bomberos de Costa Rica difundió imágenes y videos de la emergencia, entre ellos una de las explosiones más fuertes registradas en años dentro de un incendio industrial.

“Continuamos trabajando en el control del incendio, con más de 100 bomberos”, indicó la entidad mientras las labores de contención seguían activas.

El siniestro fue reportado a las 11:18 a. m. detrás de la Escuela Manuel Ortuño. Las autoridades lo catalogaron rápidamente como el incendio de mayor envergadura del año, al tratarse de una serie de naves repletas de repuestos automotrices y materiales inflamables.

Según Luis Salas, director operativo de Bomberos, la magnitud del evento no tiene precedente reciente:

“Estimamos inicialmente unos 10.000 metros cuadrados de afectación por fuego y estamos defendiendo alrededor de 25.000 metros cuadrados de otras bodegas que están colindantes”.

La intensidad de las llamas provocó el colapso de la parte central de la estructura principal, detalló el bombero Álex Quirós, quien señaló que las temperaturas se dispararon debido al almacenamiento de aceites, llantas y otros productos altamente combustibles.