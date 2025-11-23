Incendio de grandes proporciones afecta bodega de repuestos de vehículos en Desamparados

Desde las 11:18 a.m. el Cuerpo de Bomberos atiende un incendio de grandes proporciones en una bodega de repuestos para vehículos. El siniestro se reporta detrás de la Escuela Manuel Ortuño en San Rafael Arriba de Desamparados.

Luis Salas, Director Operativo de Bomberos confirma que se trata del evento de mayor envergadura del 2025. “Estimamos inicialmente unos 10.000 metros cuadrados de afectación por fuego y estamos defendiendo alrededor de 25.000 metros cuadrados de otras bodegas que están colindantes”, precisó el rescatista.

La intensidad del fuego es tal, que la parte central de la nave de bodegas ya colapsó, agregó el bombero Álex Quirós. Se presume que las temperaturas son extremadamente elevadas por la presencia de materiales altamente inflamables como aceites y llantas, entre otros productos.

Salas agregó que varios factores han complicado la atención de la emergencia, una de ellas es la extensión del área que se ve expuesta al incendio. “Estamos hablando de 35.000 metros cuadrados de naves que están expuestas al fuego, primeramente. Segundo, el suministro de agua, si bien es suficiente, pues también hace que debamos desarrollar tendidos de mangueras muy largos para dar protección a todos los sectores” explicó Salas.

Bomberos atienden gran incendio en Desamparados

Un incendio de grandes proporciones afecta un complejo de bodegas en San Rafael Arriba de Desamparados. (Hannia Arroyo)

Otro cruzrojista presente en la zona, sostuvo que la emergencia también consumió gran cantidad de vehículos y camiones, empero, la información sigue siendo escasa.

Pese a que en el sitio hay hidrantes, debido a la magnitud de la emergencia, Bomberos envió un camión cisterna cargado de agua y una grúa con la que se pretende un mayor alcance en el combate al fuego. Además, 19 unidades se desplazaron al lugar.

Las primeras imágenes del incendio dan cuenta de que desde varios kilómetros de distancia es posible apreciar la magnitud de la emergencia, la cual se mantiene en desarrollo.

Vecinos de sitios lejanos como Heredia, San José centro y otros lugares reportan que se puede ver la columna de humo negro que se eleva a varios metros de altura.

La zona se mantiene acordonada para evitar que personas ajenas a la emergencia sufran algún inconveniente, unidades de la Cruz Roja también fueron desplazadas al sitio.

Gran incendio en Desamparados

El incendio que afecta un complejo de bodega en Desamparados es posible apreciarlos desde varios kilómetros de distancia. Foto cortesía. (cortes/Incendio en bodega en Desamparados. Foto cortesía.)

Los rescatistas descartan que casas cercanas al complejo de bodegas sufrieran daños y piden a los pobladores que en caso de sufrir afectación por la inhalación de humo o de experimentar crisis respiratorios acudan de inmediato a un centro médico.

Incendio en bodegas en Desamparados. (Cortes/Incendio en bodegas en Desamparados.)

De acuerdo con Bomberos este sería el incendio de mayores proporciones que ocurre este año, superando al ocurrido en enero en un parqueo de San Pedro de Montes de Oca frente al centro comercial Nuñoz & Nanne, en donde fue consumida un área total de 4.350 metros cuadrados.

En esa ocasión se quemaron 25 vehículos, 20 motos, una vivienda y hubo afectación a un apartamento y un edificio de tres pisos donde operaba una panificadora.