Sucesos

Bomberos detuvieron avance de incendio en Desamparados tras siete horas de trabajo

El director operativo, Luis Fernando Salas, explicó que aún permanecen activos focos en bodegas de aceites y productos farmacéuticos

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Bomberos lograron controlan incendio en bodegas de Desamparados tras siete horas de trabajo







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Incendio DesamparadosIncendio AlfiBrisasBomberos de Costa Rica
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.