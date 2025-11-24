Bomberos detuvieron avance de incendio en Desamparados tras siete horas de trabajo

Tras casi siete horas de labores ininterrumpidas, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica anunció que logró controlar el avance del incendio que este domingo consumió varias bodegas en el complejo fiscal AlfiBrisas, en San Rafael Arriba de Desamparados.

La emergencia, catalogada como la más grande del 2025, continúa activa, pero en una fase más estable luego de interrumpirse el avance de las llamas poco antes de las 8 p.m.

Luis Fernando Salas, director operativo de Bomberos, ofreció una actualización en sitio sobre el estado del siniestro y el trabajo que resta por realizar durante la noche.

“Al cabo de casi siete horas de trabajo, ya se logró el control del incendio, de tener el avance del fuego. Nos resta lo que es apagar lo que era la bodega de aceites; recordemos que ahí se mantenían miles de estañones de aceite. Esto es en lo que en este momento estamos enfocados con una unidad plataforma y unas líneas de respaldo en dos sectores”, explicó.

El foco más complejo se concentra precisamente en la antigua bodega de aceites, donde la presencia de combustibles ha prolongado la duración y la intensidad de las llamas.

Para este sector se mantienen equipos especializados y líneas de ataque reforzadas que operan desde puntos elevados y zonas seguras.

Salas añadió que otro de los puntos críticos, una bodega de productos farmacéuticos, ya se encuentra prácticamente bajo control.

“Por otro lado, tenemos fuego dentro del área de una bodega de productos farmacéuticos, la cual prácticamente ya está controlada. Únicamente nos quedarían dos sectores de avance del fuego que ya estamos trabajando sobre ellos”.

Según el director operativo, la expectativa es mantener las labores a este ritmo durante toda la noche para permitir que, con las primeras horas del lunes, se realicen las tareas finales.

“Esperaríamos seguir así el resto de la noche para que el día de mañana ya terminar de consolar todo el incendio”, concluyó.

El incendio se inició cerca de las 11:18 a. m. y ha afectado más de 10.000 metros cuadrados de estructuras, además de provocar explosiones internas debido al almacenamiento de aceites, llantas y otros materiales inflamables.

Más de 100 bomberos participan en la operación.