Fifco revisará productos recuperados de bodega afectada por incendio en Desamparados

Florida Ice and Farm Company (Fifco) confirmó este domingo por la noche que una de sus bodegas resultó afectada por el incendio que desde horas de la mañana consume varias estructuras en San Rafael Arriba de Desamparados, dentro del complejo fiscal conocido como AlfiBrisas.

Como efecto de lo ocurrido, la empresa adelantó que todo el producto recuperado que parezca inicialmente que no sufrió afectación por las llamas, será luego sometido a estrictos protocolos de revisión y control de calidad, con el fin de garantizar su integridad y asegurar que cumpla con los estándares de seguridad preestablecidos.

Fifco insistió en que verificará que cada producto que llega al punto de venta cumpla con los “más altos estándares de calidad e inocuidad, garantizando la seguridad y confianza de las personas consumidoras”.

La compañía reportó únicamente daños materiales y aseguró estar en plena coordinación con las autoridades que atienden la emergencia.

El siniestro, catalogado por el Cuerpo de Bomberos como el incendio más grande del 2025, se originó alrededor de las 11:18 a. m. en una zona de bodegas destinadas al almacenamiento de repuestos, llantas, aceites y otros materiales inflamables.

Desde entonces, más de 100 bomberos trabajan en labores de control, enfriamiento y protección de estructuras aledañas.

En un comunicado emitido esta noche, Fifco informó:

“Acerca del incendio en las bodegas ubicadas en San Rafael Arriba de Desamparados, Fifco se encuentra en coordinación y total colaboración con las autoridades competentes, quienes lideran la atención y comunicación de esta situación. Una vez notificado el incidente se activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad correspondientes. A este momento, reportamos afectación en una de nuestras bodegas, únicamente daños materiales”.

La empresa señaló que se mantendrá atenta a los avances de la investigación y a las directrices que establezcan los cuerpos de emergencia.

EL incendio de grandes proporciones afectó un complejo de bodegas en San Rafael Arriba de Desamparados y era visible este domingo desde varios puntos del valle Central. Fotografía: (Hannia Arroyo/Cortesía)

Siniestro

Horas antes, Bomberos de Costa Rica detalló que el incendio ya había consumido al menos 10.000 metros cuadrados de estructuras y que los equipos se enfocaban en proteger 25.000 metros cuadrados adicionales.

Gracias a la operación, se logró evitar la afectación de millones de latas de cerveza y miles de vehículos almacenados en zonas cercanas.

Asimismo, la institución reportó explosiones de gran magnitud debido a la presencia de combustibles, aceites y llantas dentro del área afectada, lo que incrementó la complejidad de la respuesta.

Al cierre de esta actualización, el fuego continuaba en etapa de control, mientras se evalúan las pérdidas y se determina la causa del siniestro.