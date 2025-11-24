El País

Incendio en Desamparados afectó a proveedor clave de la CCSS. Conozca medicamentos impactados

CCSS activó planes de contingencia, evalúa el inventario comprometido y asegura continuidad en la entrega de fármacos y atención de servicios

Por Juan Fernando Lara Salas
Según Bomberos, se trata de una bodega de 10 mil metros cuadrados con fuego en el 50%.
Según Bomberos, se trata de una bodega de 10 mil metros cuadrados con fuego en el 50%. (Cortesía/Según Bomberos, se trata de una bodega de 10 mil metros cuadrados con fuego en el 50%.)







