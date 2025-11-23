El País

Incendio en bodegas de Desamparados no afectó instalaciones del TSE

El TSE confirmó que sus instalaciones en el complejo incendiado en Desamparados no sufrieron afectaciones

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Incendio en bodegas en Desamparados.
El inmueble del TSE en Desamparados no resultó afectado por el incendio de este domingo, según valoración preliminar. (Cortes/Incendio en bodegas en Desamparados.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaBomberosDesamparados
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.