Incendio en bodegas de Desamparados no afectó instalaciones del TSE

El inmueble del TSE en Desamparados no resultó afectado por el incendio de este domingo, según valoración preliminar.

Un incendio consumió parte de un complejo de bodegas en San Rafael Arriba de Desamparados, este domingo 23 de noviembre de 2025. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que el inmueble que alquila en dicho sitio no sufrió daños.

La institución informó que, tras realizar una valoración preliminar, determinó que las llamas no alcanzaron la estructura que utiliza para sus operaciones. El TSE continúa dando seguimiento al trabajo de los cuerpos de socorro que se presentaron al lugar para controlar la emergencia.

El organismo electoral también manifestó su solidaridad con las empresas que sí resultaron afectadas por el siniestro, el cual ocurrió durante la jornada matutina.

Gran incendio en Desamparados

Incendio arrasó bodegas y colapsó estructura central

El incendio, que comenzó a las 11:18 a. m., consumió bodegas de repuestos para vehículos dentro del Almacén Fiscal Las Brisas, en San Rafael Arriba de Desamparados. Las llamas se propagaron con rapidez por la presencia de materiales inflamables como aceites y llantas, lo que provocó temperaturas extremadamente altas.

La parte central de la nave industrial colapsó debido a la intensidad del fuego, mientras que los cuerpos de emergencia luchaban por evitar que se extendiera a otras estructuras. En total, unos 35.000 metros cuadrados de bodegas estuvieron en riesgo de ser alcanzadas por el fuego.

El Cuerpo de Bomberos movilizó 19 unidades y reforzó la operación con una grúa y camiones cisterna. Más de 100 personas, incluyendo personal voluntario y especializado en materiales peligrosos, atendieron la emergencia, con apoyo adicional de la Cruz Roja Costarricense y el Ministerio de Seguridad Pública.