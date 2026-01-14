¿De cuánto es la multa por usar el celular mientras maneja?

Entre enero y julio de 2025 se emitieron 4.046 boletas por conductas riesgosas al volante. El celular fue la distracción más común.

Usar el teléfono móvil mientras se conduce no es solo una mala práctica. Es una conducta que altera la atención, reduce la capacidad de reacción y cambia la forma en que el cuerpo controla el vehículo.

La investigación en seguridad vial coincide en que el cerebro no logra dividirse de manera eficiente entre manejar y atender una pantalla. Aunque el conductor crea que mantiene el control, la distracción cognitiva sigue presente.

En Costa Rica, esta conducta no pasa desapercibida para las autoridades. Según datos de la Policía de Tránsito, entre enero y julio de 2025 se emitieron 4.046 boletas por distintas conductas riesgosas al volante. La distracción más común fue el uso del celular sin dispositivo de manos libres o con el teléfono en la mano.

En estos casos, la sanción económica es de ¢123.000. La multa aplica tanto para llamadas como para manipular el aparato mientras el vehículo está en movimiento.

Lo que dice la ciencia sobre usar el celular al volante

La evidencia respalda la severidad de la sanción. Un estudio publicado en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health analizó datos de conducción real y concluyó que el uso del celular se asocia con cambios claros en el control del vehículo, como menor estabilidad y mayor variabilidad en las maniobras, incluso cuando el conductor intenta compensar la distracción.

Otra investigación, publicada en la misma revista científica, evaluó a conductores jóvenes en un entorno experimental y determinó que el uso del teléfono incrementa la carga mental y eleva la probabilidad de cometer infracciones de tránsito, en comparación con manejar sin distracciones.

Los hallazgos coinciden en un punto central: la atención al volante es limitada. Cada segundo dedicado al celular resta capacidad para anticipar riesgos en carretera, una combinación que explica por qué esta práctica sigue siendo una de las más sancionadas.