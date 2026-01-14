El País

¿De cuánto es la multa por usar el celular mientras maneja?

Usar el teléfono al volante tiene la misma sanción que no llevar cinturón

Por Jailine González Gómez
Entre enero y julio de 2025 se emitieron 4.046 boletas por conductas riesgosas al volante. El celular fue la distracción más común.
Entre enero y julio de 2025 se emitieron 4.046 boletas por conductas riesgosas al volante. El celular fue la distracción más común.







