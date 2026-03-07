Sucesos

Muere funcionario de clínica tras atropello en Circunvalación; conductor fue perseguido por más de un kilómetro

Video muestra el momento en que el sospechoso huía tras el atropello. Las redes sociales se llenaron de emotivos mensajes por el fallecimiento del trabajador.

Por Yucsiany Salazar
José Hernández Porras falleció este 7 de marzo tras ser víctima de atropello en Circunvalación.
José Hernández Porras falleció este 7 de marzo tras ser víctima de atropello en Circunvalación. (Cortesía/Redes sociales /Composición de Canva)







CircunvalaciónAtropello
