Muere funcionario de clínica tras atropello en Circunvalación; conductor fue perseguido por más de un kilómetro

José Hernández Porras falleció este 7 de marzo tras ser víctima de atropello en Circunvalación.

José Hernández Porras, funcionario de seguridad de la Clínica Dr. Ricardo Jiménez Núñez, en Goicoechea, falleció la mañana de este sábado 7 de marzo, tras ser atropellado mientras conducía su motocicleta en las cercanías del Walmart de San Sebastián.

El accidente ocurrió alrededor de las 5 a. m., cuando, por razones que se desconocen, fue embestido por el conductor de un vehículo de color gris. Al arribo de socorristas de la Cruz Roja, Hernández presentaba múltiples golpes y ya había fallecido.

Persecución y detención

Tras el atropello, el conductor no se detuvo y continuó su recorrido. En un video que circula en redes sociales se observa al vehículo desplazarse mientras salen chispas del contacto con el asfalto, presuntamente porque arrastraba la motocicleta involucrada en el accidente.

Conductor atropella a motociclista y trata de huir, en Circunvalación

El vehículo fue seguido por otros conductores durante más de un kilómetro, hasta que lograron interceptarlo. Una vez detenido, algunos presentes increparon y vapulearon al sospechoso mientras llegaba la Fuerza Pública.

Las autoridades investigan si el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol. Por el momento, se está a la espera de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brinde más detalles sobre el caso.

Redes sociales se llenan de emotivos mensajes

Tras confirmarse la identidad de la víctima, diversas organizaciones expresaron su pesar. José Hernández era reconocido no solo por su labor en seguridad, sino también por su vínculo con la cultura popular.

“Hoy nos levantamos con la triste noticia del fallecimiento de quien fue un amigo y compañero del folclor”, escribió la Asociación del Grupo Folclórico el Tirrá.

Redes sociales muestran emotivos mensajes tras fallecimiento de trabajador. (Redes sociales/Redes sociales)

Por su parte, la Clínica Dr. Ricardo Jiménez Núñez publicó una nota luctuosa en sus canales oficiales. “Compartimos una nota que entristece nuestra clínica”, indicaron en Facebook.

José Hernández Porras fallecido en el accidente en Circunvalación (Cortesía/cortesía)

El Sindicato de la Salud y la Seguridad Social (SISSS) también emitió un comunicado destacando la calidad humana de Hernández.

“Su partida deja un gran vacío entre quienes tuvimos el honor de conocerlo. Su recuerdo permanecerá en la memoria de quienes valoramos su compañerismo”.

En Costa Rica, cinco de cada 10 fallecidos en carretera son motociclistas.