Atropello deja a estudiante herido en cruce de Heredia, vecinos urgen semáforo

El incidente ocurrió la mañana de este lunes en un cruce de alta circulación vehicular en San Pedro de Barva. Imagen con fines ilustrativos.

Un estudiante de 18 años sufrió un atropello este lunes en las cercanías de la antigua Máquina, en San Pedro de Barva, Heredia.

Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, los socorristas estabilizaron al joven en el sitio y lo trasladaron en condición delicada al Hospital San Vicente de Paúl.

Pese al impacto, el estudiante se encuentra estable y fuera de peligro, con varios golpes. El incidente provocó una fuerte congestión vehicular en la zona, según reportes de usuarios.

‘Falta un semáforo’

Vecinos de la comunidad manifestaron por medio de sus redes sociales su preocupación ante la inseguridad vial en el cruce de San Pedro. Diversos usuarios coincidieron en que el sector es altamente peligroso para peatones y conductores debido a la falta de un semáforo completo.

“Sé que por el esfuerzo de muchos vecinos en ese cruce hay un semáforo intermitente, pero lo que se ocupa en ese lugar es uno peatonal para que los niños, jóvenes y adultos puedan cruzar seguros”, se lee en uno de los comentarios publicados en la página barvakmedios.

Los habitantes señalaron que la carencia de infraestructura adecuada afecta especialmente a quienes se dirigen hacia el Campus del TEC. Además, recalcaron la ausencia de aceras en tramos específicos, lo que obliga a estudiantes y adultos a caminar sobre la vía pública.

En lo que va del 2026, la Cruz Roja registra más de 657 atropellos en todo el país.