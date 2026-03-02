Sucesos

Atropello deja a estudiante herido en cruce de Heredia, vecinos urgen semáforo

El joven fue atendido por socorristas en el sitio y trasladado a un centro médico, mientras el incidente provocó congestionamiento vial en la zona durante la mañana.

Por Yucsiany Salazar
Tanto el conductor de la motocicleta como su acompañante fueron llevados al hospital San Vicente de Paul en Heredia (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:
El incidente ocurrió la mañana de este lunes en un cruce de alta circulación vehicular en San Pedro de Barva. Imagen con fines ilustrativos.







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

