Accidente en Sarapiquí: conductor fallece prensado tras volcar su tráiler

Personal de la Cruz Roja y el OIJ trabajaron para recuperar el cuerpo de la víctima. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de 47 años, identificado con el apellido Aguirre y de nacionalidad salvadoreña, falleció la noche luego de que el tráiler que conducía se volcara en el sector de Puerto Viejo de Sarapiquí.

El suceso fue reportado a la Cruz Roja Costarricense a las 11:51 p. m. de este lunes 23 de febrero. Según el informe de los cuerpos de emergencia, la alerta inicial indicaba el vuelco de un vehículo pesado con una persona prensada en la estructura.

Al sitio se desplazó una unidad de soporte básico; sin embargo, al llegar, los socorristas confirmaron que el conductor no presentaba signos vitales.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hizo presente tras recibir la alerta. De acuerdo con la información preliminar recabada por los agentes, Aguirre conducía el vehículo de carga cuando, por razones que se mantienen bajo investigación, perdió el control y se salió de la vía, lo que provocó el vuelco del cabezal.

Como consecuencia del impacto, el conductor salió de la cabina y quedó atrapado bajo la carrocería del tráiler, lo que le ocasionó la muerte de forma inmediata.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue judicial para la respectiva autopsia.