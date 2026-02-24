Accidentes

Accidente en Sarapiquí: conductor fallece prensado tras volcar su tráiler

La víctima, de nacionalidad salvadoreña, perdió el control del vehículo pesado y quedó atrapado bajo la carrocería.

Por Yucsiany Salazar
Personal de la Cruz Roja y el OIJ trabajaron para recuperar el cuerpo de la víctima. Imagen con fines ilustrativos. (Reiner MO/Cortesía)







TráilerAccidenteSarapiquí
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

