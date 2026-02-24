Colisión triple en Escazú: mujer embarazada en estado crítico tras quedar prensada

La Cruz Roja Costarricense trasladó de emergencia a una mujer embarazada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios, luego de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en Escazú.

Según el reporte de la institución, se trata de una colisión triple en el sector de San Rafael. Producto del impacto, la mujer quedó prensada dentro de la estructura de uno de los vehículos.

Personal de rescate realizó maniobras en el sitio para liberar a la víctima y brindarle atención prehospitalaria. En el lugar trabajaron dos unidades de soporte avanzado y una unidad de rescate.

La Fuerza Pública y el Cuerpo de Bomberos también se encuentran en la escena.