Accidentes

Colisión triple en Escazú: mujer embarazada en estado crítico tras quedar prensada

Una colisión triple en San Rafael de Escazú dejó a una mujer embarazada prensada. Esto es lo que se sabe

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
últimas horas cruz roja
Cruz Roja atendió una colisión triple en San Rafael de Escazú. (Cruz Roja/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AccidenteColisión tripleEscazú
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.