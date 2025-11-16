Editorial

Editorial: Muerte sin freno en las carreteras

La cifra de decesos, la frecuencia de los accidentes y la gravedad de las lesiones dibujan una realidad estremecedora. A la anarquía imperante en las calles se suma el debilitamiento del cuerpo policial encargado de vigilarlas

Por La Nación
