Sucesos

Choque contra estatua de León Cortés en La Sabana deja daños en monumento y derriba semáforo

Un conductor perdió el control del vehículo y se estrelló contra el monumento en La Sabana. El joven fue trasladado en condición crítica.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar y Libia Solano Meza
El accidente se registró durante la madrugada de este miércoles 4 de marzo.
El accidente se registró durante la madrugada de este miércoles 4 de marzo. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estatua de León CortésAccidente
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.