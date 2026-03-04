Choque contra estatua de León Cortés en La Sabana deja daños en monumento y derriba semáforo

El accidente se registró durante la madrugada de este miércoles 4 de marzo.

Un hombre resultó herido la madrugada de este miércoles luego de estrellar el vehículo que conducía contra la estatua de León Cortés Castro, en el Parque Metropolitano La Sabana. El impacto dañó la estructura del monumento, derribó uno de sus leones y también un semáforo cercano.

El accidente ocurrió a las 3:41 a. m. en la autopista General Cañas, según informó la Cruz Roja Costarricense, que trasladó al conductor en condición crítica a un centro médico. El vehículo quedó prácticamente destruido tras la colisión.

Uno de los leones del monumento fue arrancado de su base producto del fuerte choque. (Alonso Tenorio /Alonso Tenorio)

Dos semáforos afectados: el peatonal y el que regulaba el paso de los vehículos que transitan desde la General Cañas y Sabana norte en dirección hacia Escazú, por la Torre Universal.

Oficiales de la Policía de Tránsito regularon el paso en todos los sentidos debido a la caída de semáforos en la zona. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El conductor, un joven de aproximadamente 20 años, fue atendido en el sitio por personal del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja.

Oficiales de la Policia de Transito se mantienen regulando el paso vehicular en todos los sentidos, debido a la afectación en la señalización.

El incidente generó importantes presas, no solo por la reducción operativa, sino también por el llamado “efecto mirón”.

Choque contra estatua León Cortés

Entre las 6:00 a. m. y las 8:30 a. m., en el sector de Paseo Colón hacia avenida segunda se habilita un único sentido de circulación, lo que complicó aún más el flujo vehicular.

Incluso, se reportaron al menos tres situaciones de casi colisión, ya que algunos conductores olvidaron la dinámica especial de tránsito en ese horario.

Producto del accidente también hay aceite derramado. (Alonso Tenorio /Alonso Tenorio)

A eso se sumó el congestionamiento habitual de las 7:00 a. m., cuando padres de familia se dirigen a dejar a sus hijos al Liceo Luis Dobles Segreda.