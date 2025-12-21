Estos serán los nuevos montos de las multas de tránsito en Costa Rica para 2026

Las multas de tránsito tendrán nuevos montos a partir del 1.º de enero de 2026, según lo dispuesto por el Poder Judicial. foto Alonso Tenorio

El Consejo Superior del Poder Judicial aprobó los nuevos montos de las multas de tránsito contempladas en la Ley de Tránsito por Vías Públicas, Terrestres y Seguridad Vial (Ley 9078), que empezarán a regir a partir del 1.º de enero de 2026.

Según informó el Poder Judicial, los nuevos montos para 2026 incorporan un ajuste a la baja del 0,22 % en comparación con las multas vigentes en 2025 y se aplicarán a todas las categorías de infracciones, desde la A hasta la E.

Multas más altas categoría A

Las infracciones de categoría A, consideradas las más graves, mantendrán un monto cercano a los ¢362.839, y sancionan conductas como:

Conducir bajo la influencia del alcohol.

Circular a más de 120 km/h en vía pública.

en vía pública. Manejar con la licencia suspendida.

Adelantar en curvas, intersecciones, puentes o túneles.

Negarse a someterse a una prueba de alcoholimetría.

Multas categoría B

En la categoría B, cuyo monto será de ¢245.195, se castigan acciones como:

No usar dispositivos de seguridad para menores de edad.

Irrespetar la señal de alto o la luz roja del semáforo.

Circular a más de 40 km/h sobre el límite permitido.

sobre el límite permitido. Usar placas alteradas o que no correspondan al vehículo.

Multas categoría C

Las multas categoría C, con un valor de ¢122.597, incluyen infracciones frecuentes como:

Usar el celular mientras se conduce.

No utilizar cinturón de seguridad o casco.

Circular sin licencia.

Exceder los límites de velocidad en zonas escolares o de alta concentración de personas.

Invadir aceras o zonas peatonales.

Estacionar en espacios preferenciales sin autorización.

Multas categoría D y E

Las infracciones categoría D tendrán un monto de ¢60.679, y sancionan, entre otras conductas, el irrespeto a señales de tránsito, circular sin revisión técnica vehicular (IVE) o sin marchamo al día.

Por su parte, las multas categoría E, las de menor monto, se fijaron en ¢26.005, y aplican a faltas como estacionarse incorrectamente, tocar la bocina de forma abusiva, no portar documentos obligatorios o incumplir la restricción vehicular.

El Poder Judicial informó que esta actualización de montos regirá durante todo el año 2026 y será de aplicación obligatoria para las autoridades de tránsito en todo el país.