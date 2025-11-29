¿Pueden multarme por llevar el arbolito de Navidad amarrado en el techo del carro? Esto dice la Policía de Tránsito

Transportar el árbol de Navidad en el techo del vehículo es permitido, siempre que no sobresalga de las dimensiones del carro, según la Policía de Tránsito.

En esta época, cuando la Navidad mueve a miles de personas a comprar adornos y preparar sus hogares, muchos optan por adquirir un arbolito natural para mantener el tradicional olor a pino.

Para ello, es común que los costarricenses transporten sus árboles en el techo del vehículo, pero surge una duda: ¿puede esto ocasionar una multa de tránsito?

Martín Sánchez Agüero, subdirector de la Policía de Tránsito, explicó a La Nación que sí es posible transportar un árbol navideño en el techo del vehículo, siempre que ninguna parte de este sobresalga de las dimensiones del carro.

Es decir, ni las ramas ni el tronco pueden extenderse más allá del techo, ya que podrían desprenderse y provocar un accidente.

¿Qué pasa si algo sobresale?

Sánchez indicó que esta regla aplica también para otros objetos, como las bicicletas. Si una bicicleta colocada en la parte trasera tapa las luces del vehículo o sobresale indebidamente, el conductor puede ser sancionado.

La multa por transportar carga que sobresale de las dimensiones del vehículo, incluyendo objetos mal asegurados, ronda los ¢122.000, según la categoría del carro, ya sea liviano, pick-up o vehículo de trabajo, indicó el subdirector.

Otras conductas multadas

El estacionamiento indebido es otra de las conductas bajo vigilancia, debido a que es la segunda infracción más cometida en carretera. Según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), se registra una multa de este tipo cada 18 minutos.

La sanción por parquearse en aceras, cerca de hidrantes o a menos de 10 metros de cruces urbanos es de ¢61.000, además del eventual decomiso de placas o del vehículo.

La institución también advirtió sobre las maniobras peligrosas que suelen darse en días de alto flujo comercial, como avanzar en contravía para ingresar rápido a un local o realizar giros prohibidos.

El giro indebido en línea continua, una práctica frecuente en las entradas de comercios, se multa con¢364.000 y seis puntos en la licencia.

Los oficiales también vigilarán que no se obstruyan cruces viales y que los conductores no queden atravesados en intersecciones.

Otro punto de control serán los parqueos preferenciales, y se recuerda que comercios y clientes deben respetarlos sin excepciones.