Policía de Tránsito advierte a conductores sobre multas de hasta ¢364.000 en Viernes Negro por estas dos faltas vehiculares

Oficiales de Tránsito reforzarán la vigilancia en las cercanías de centros comerciales y supermercados durante el fin de semana del Viernes Negro, con controles para reducir el mal estacionamiento, los giros indebidos y otras maniobras riesgosas. foto Alonso Tenorio

La Policía de Tránsito desplegará operativos especiales desde este viernes 28 y durante todo el fin de semana con motivo del Viernes Negro y el aumento de visitas a centros comerciales y supermercados.

Las acciones comenzarán a las 6 a. m. y se extenderán en dos turnos con hasta 271 oficiales, según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El estacionamiento indebido será la principal conducta bajo vigilancia, debido a que es la segunda infracción más cometida en carretera. Según datos del MOPT, se registra una multa de este tipo cada 18 minutos.

La sanción por parquearse en aceras, cerca de hidrantes o a menos de 10 metros de cruces urbanos es de ¢61.000 , además del eventual decomiso de placas o del vehículo .

La institución también advirtió sobre las maniobras peligrosas que suelen darse en días de alto flujo comercial, como avanzar en contravía para ingresar rápido a un local o realizar giros prohibidos.

El giro indebido en línea continua, una práctica frecuente en las entradas de comercios, se multa con ¢364.000 y seis puntos en la licencia .

Las autoridades concentrarán presencia policial en puntos de alta circulación, como las cercanías del Registro Nacional, las entradas a Heredia y Cartago, Escazú, Santa Ana, la radial Alajuela y zonas como la Fuente de la Hispanidad y Garantías Sociales, donde suelen ocurrir congestiones por imprudencias y choques menores.

Además, Tránsito pidió evitar transportar productos en el techo del vehículo sin la debida sujeción , una irregularidad común tras las compras y que podría generar sanciones.

Los oficiales también vigilarán que no se obstruyan cruces viales y que los conductores no queden atravesados en intersecciones.

Otro punto de control serán los parqueos preferenciales, y se recuerda que comercios y clientes deben respetarlos sin excepciones. Personas adultas mayores, embarazadas o con alguna discapacidad , incluidas condiciones temporales, como una pierna enyesada, tienen derecho a utilizarlos, incluso si viajan como pasajeras.