En estas fechas de Navidad y fin de año Tránsito reforzará controles en carretera: conozca los detalles

Tránsito activa un amplio operativo por Navidad con más controles nocturnos, foco en exceso de velocidad, alcohol y sobrecarga, y llamado a conductores, peatones y ciclistas a extremar precauciones.

La Policía de Tránsito anunció un operativo especial para esta Navidad, con énfasis en las horas nocturnas, con el objetivo de reducir las 65 muertes en carretera que se registraron en diciembre del año pasado.

La estrategia incluye un refuerzo de controles entre el 19 de diciembre y el 4 de enero en todo el país, así como la solicitud de colaboración a peatones, ciclistas, motociclistas, conductores y pasajeros de transporte público y vehículos particulares.

Desde noviembre, Tránsito mantiene presencia en carretera por fiestas empresariales y actividades navideñas en comunidades, además de apoyos especiales por el Viernes Negro y el fin de semana largo de esta semana.

Dentro del plan figuran la reversibilidad en la ruta 27 el lunes 1.º de diciembre, los operativos por compras de Viernes Negro del 28 al 30 de noviembre y el dispositivo de apoyo para la iluminación del Museo de los Niños, programado para la tarde del domingo 30.

El operativo también contempla eventos masivos como el Festival de la Luz y la iluminación del árbol de Navidad del Hospital Nacional de Niños, así como otras actividades que elevan el flujo vehicular en la capital y alrededores.

Entre el 19 de diciembre y el 4 de enero, la institución redistribuirá a sus 713 oficiales de Tránsito para reforzar la vigilancia, con un reacomodo de los puntos de control y un aumento de los turnos nocturnos.

Los datos a octubre indican que el 65% de las muertes en carretera ocurrió entre las 6 p. m. y las 6 a. m.; 161 personas fallecieron entre las 6 p. m. y la medianoche y 136 en la madrugada.

En esta temporada, los oficiales priorizarán controles por estacionamiento indebido, alcohol al volante, sobrecarga de pasajeros y maniobras imprudentes, además de acciones para dar fluidez al tránsito en puntos críticos.

Durante lo que resta de noviembre y en los días previos a la Navidad, la regulación se concentrará en zonas pobladas y comerciales, donde se espera fuerte congestión por compras y actividades previas a las fiestas.

Tras el 24 y 25 de diciembre, la prioridad pasarán a ser las rutas hacia playas, zonas turísticas de montaña y áreas rurales, por el aumento de desplazamientos vacacionales y visitas familiares fuera del Valle Central.

Entre las carreteras vigiladas figuran las Interamericanas Norte y Sur, la Costanera Sur, la ruta 32 entre San José y Limón, la ruta 36 entre Limón y Sixaola, la ruta 18 entre Limonal y Mansión de Nicoya, la ruta 21 entre Liberia y Nicoya y la ruta 27, entre San José y Caldera.

Tránsito recomienda a los conductores no sobrecargar el vehículo, sujetar correctamente objetos en el exterior, exigir el uso del cinturón de seguridad a todas las personas a bordo y registrar la dirección del hotel o destino en el teléfono antes de salir, para no manipularlo mientras se conduce.

La institución también sugiere pausas cada dos horas de manejo para reducir el riesgo de hipnosis vial y la fatiga, especialmente en viajes largos hacia zonas turísticas y durante traslados nocturnos.

El exceso de velocidad continúa como principal causa de muerte en carretera; a octubre, esta conducta provocó 173 fallecimientos, 35 más que en el mismo corte del 2024 y se mantuvo como la primera causa de muerte vial en 2022, 2023 y 2024.

Las autoridades advierten que la prisa por llegar a la cena de Navidad, a la fiesta del 31 de diciembre o al destino vacacional puede llevar a abusar del acelerador y terminar en tragedia, aun en recorridos cortos o considerados “de confianza”.