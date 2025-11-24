Este día no habrá restricción vehicular en San José: así aplicará la medida

Feriado del 1.° de diciembre elimina por un día la restricción vehicular en San José, pero las multas por violar la medida rondan las ¢26.000.

La restricción vehicular por número de placa en el anillo de Circunvalación de San José se suspenderá el lunes 1.° de diciembre, debido al feriado de la Abolición del Ejército, confirmó la Policía de Tránsito.

La medida permitirá que todas las placas, incluidas las terminadas en 1 y 2, circulen sin sanción durante ese día en la capital, en medio de un fin de semana largo que se extiende del sábado 29 de noviembre al lunes 1.° de diciembre.

El subdirector de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez Agüero, recordó que los lunes normalmente rige la restricción para placas que terminan en 1 o 2, pero aclaró que esa limitación no aplicará el 1.° de diciembre por tratarse de un lunes festivo.

La restricción por placas volverá a regir el martes 2 de diciembre con las terminadas en 3 y 4, y se mantendrá el esquema habitual de lunes a viernes para el resto de la semana.

El control de circulación se aplica en todo el anillo de Circunvalación, de lunes a viernes, de 6 a. m. a 7 p. m., excepto en el tramo nuevo entre La Uruca y el cruce de Calle Blancos, donde no rige la medida.

Según datos de la Policía de Tránsito, hasta octubre se confeccionaron 10.208 boletas por irrespetar la restricción vehicular por placas, lo que representa cerca de 1.000 sanciones mensuales, cada una por un monto aproximado de ¢26.000.