Barva de Heredia: dos hombres fallecen tras choque entre moto y carro

La Policía de Tránsito detuvo al conductor del vehículo al dar positivo a la prueba de alcoholemia. OIJ identifica víctimas.

Por Yucsiany Salazar
Por el momento se desconocen las identidades de las víctimas.
El paso por esta vía que conecta Barva con Heredia centro se encuentra cerrado. (Suministrada por Keyna Calderón /Para LN)







