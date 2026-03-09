Barva de Heredia: dos hombres fallecen tras choque entre moto y carro

El paso por esta vía que conecta Barva con Heredia centro se encuentra cerrado.

Dos hombres fallecieron tras la colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta, la madrugada de este lunes 9 de marzo en Santa Lucía de Barva de Heredia.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, el hecho ocurrió alrededor de las 2:27 a. m., por lo que la institución desplazó dos unidades de soporte básico.

Al llegar al sitio, los socorristas ubicaron a dos hombres sin signos vitales y atendieron a otras dos personas que rechazaron ser trasladadas a un centro médico.

La versión preliminar de las autoridades indica que fue el automóvil que colisionó por la parte trasera a la motocicleta con los dos ocupantes.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a las víctimas con los apellidos Villalobos de 43 años y Mendoza de 31. Además, la Policía de Tránsito detuvo al conductor del vehículo, un hombre de apellido Oporta de 31 años, quien dio positivo a la prueba de alcoholemia.

Por el momento, el paso se mantiene cerrado mientras oficiales de Tránsito custodian la escena y agentes del OIJ realizan el levantamiento de los cuerpos y la investigación respectiva.