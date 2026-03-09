Adulto mayor muere tras atropello en Santa Rosa de Pocosol

Agentes del Organismo de Investigación Judicial y de Fuerza Pública realizaron el levantamiento del cuerpo de un adulto mayor fallecido tras un atropello ocurrido en Santa Rosa de Pocosol.

Un adulto mayor falleció la noche de este domingo luego de ser atropellado por un vehículo en Santa Rosa de Pocosol, informaron autoridades de emergencia.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:07 p. m. en el sector de Barrio Las Rosas, cuando por razones que aún se investigan un vehículo Hyundai atropelló a dos peatones que caminaban por la zona.

En el sitio fue declarado fallecido Francisco Pérez Ramírez, de 75 años.

Una segunda víctima, una mujer de aproximadamente 50 años, resultó gravemente herida tras el impacto.

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y trasladó a la paciente en condición crítica (categoría roja) a un centro médico para recibir atención especializada.

De acuerdo con la información preliminar, tras atropellar a los peatones el vehículo también colisionó contra un automóvil Ford Festiva que se encontraba estacionado.

Producto de la fuerza del impacto, el automóvil fue proyectado aproximadamente cinco metros fuera de la vía.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en la escena para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente.