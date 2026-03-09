Sucesos

Adulto mayor muere tras atropello en Santa Rosa de Pocosol

Víctima de 75 años murió y una mujer resultó gravemente herida tras atropello: Organismo de Investigación Judicial investiga caso

Por Édgar Chinchilla y Juan Fernando Lara Salas
Agentes del Organismo de Investigación Judicial y de Fuerza Pública realizaron el levantamiento del cuerpo de un adulto mayor fallecido tras un atropello ocurrido en Santa Rosa de Pocosol.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial y de Fuerza Pública realizaron el levantamiento del cuerpo de un adulto mayor fallecido tras un atropello ocurrido en Santa Rosa de Pocosol.







