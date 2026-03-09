Sucesos

Tres accidentes casi simultáneos dejan un fallecido y varios heridos en San Carlos

Accidentes ocurridos casi al mismo tiempo en San Carlos y Los Chiles dejaron un fallecido y varios heridos, algunos en condición crítica

Por Édgar Chinchilla y Juan Fernando Lara Salas
Decenas de curiosos se congregaron en la escena del accidente entre motocicletas ocurrido en Muelle de San Carlos, donde un hombre falleció posteriormente en el hospital.
Decenas de curiosos se congregaron en la escena del accidente entre motocicletas ocurrido en Muelle de San Carlos, donde un hombre falleció posteriormente en el hospital. (Édgar Chinchilla/La Nación)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

