Tres accidentes casi simultáneos dejan un fallecido y varios heridos en San Carlos

Decenas de curiosos se congregaron en la escena del accidente entre motocicletas ocurrido en Muelle de San Carlos, donde un hombre falleció posteriormente en el hospital.

Tres accidentes de tránsito ocurridos casi de manera simultánea este domingo movilizaron a cuerpos de emergencia en distintos puntos de la Zona Norte del país, dejando una persona fallecida y varios heridos, algunos de ellos en condición crítica.

El primer hecho se registró en el sector de Zeta-13, donde se presentó una colisión entre una motocicleta y un automóvil.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, una mujer resultó gravemente herida y fue trasladada en condición crítica a la clínica local para recibir atención médica.

Casi al mismo tiempo, en Muelle, se reportó otro accidente de tránsito en el que dos motocicletas colisionaron entre sí.

En este caso, los socorristas trasladaron a tres personas heridas al Hospital San Carlos.

Uno de los pacientes, un hombre que ingresó en condición crítica, falleció posteriormente en el centro médico. Las autoridades lo identificaron como Emérito Alemán Landes, ciudadano nicaragüense de 31 años.

Los otros dos heridos, un hombre y una mujer, fueron trasladados en categoría amarilla, es decir, con lesiones de consideración pero estables.

De acuerdo con reportes desde el lugar, decenas de personas curiosas se congregaron en la escena del accidente.

Otro choque en Los Chiles

Un tercer incidente ocurrió en San Humberto, donde también se registró una colisión de tránsito.

En este punto, los socorristas trasladaron a un hombre en categoría roja a un centro médico, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Las autoridades correspondientes mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrieron los tres accidentes, registrados en distintos puntos de la Zona Norte durante la misma jornada.