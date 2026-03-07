Motociclista muere tras chocar con tráiler en cruce de Circunvalación y ruta 32

Accidente ocurrió en la rampa que conecta con la Ruta 32

Un motociclista falleció tras colisionar con un tráiler en la Circunvalación norte, a la altura de Calle Blancos, San José.

El incidente fue reportado a la Cruz Roja alrededor de las 12:43 p. m. de este sábado 7 de marzo, específicamente en el tramo que conecta la Circunvalación norte con la salida hacia la ruta 32, antes de llegar a la rotonda.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, al llegar al lugar los socorristas ubicaron a un hombre adulto sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el sitio.

Según versiones preliminares, un vehículo liviano también estaría involucrado en el percance. (Waze Costa Rica/Waze Costa Rica)

Por el momento se desconocen las causas del percance, así como la identidad de la víctima. Debido al accidente, se reportan presas y el cierre del paso en la vía hacia la Ruta 32 mientras las autoridades atienden el caso.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran en camino al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las pesquisas correspondientes

En Costa Rica, cinco de cada 10 fallecidos en carretera son motociclistas.