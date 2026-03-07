Accidentes

Motociclista muere tras chocar con tráiler en cruce de Circunvalación y ruta 32

Un hombre fue declarado fallecido en el sitio tras una colisión en Circunvalación norte.

Por Yucsiany Salazar
Accidente ocurrió en la rampa que conecta con la Ruta 32 (Albert Marín.)







