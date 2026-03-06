Esto dice el Hospital de Niños sobre estado del menor trasladado en ambulancia que fue bloqueada en carretera

El director del Hospital Nacional de Niños (HNN) se pronunció tras el retraso de una ambulancia que trasladaba a un niño por el bloqueo de motociclistas.

El Hospital Nacional de Niños se refirió al estado de un menor de un año, vecino de Ciudad Cortés, en Osa, quien fue trasladado al centro médico en una ambulancia que sufrió retrasos en carretera debido a motociclistas que no dieron paso al vehículo de emergencia.

De acuerdo con el director del hospital, Carlos Jiménez, el menor ingresó al centro médico la noche de este jueves 5 de marzo luego de enfrentar demoras durante el traslado.

Pese al retraso en su llegada, el hospital informó que el menor ha mostrado una evolución favorable. Según detalló Jiménez, el niño ya no depende de ventilación mecánica desde las 6:00 a. m. de este viernes y actualmente se encuentra libre de complicaciones graves.

El médico hizo un llamado a los conductores para que cedan el paso a las ambulancias y otros vehículos de emergencia.

“Es importante hacer conciencia en la sociedad, sobre todo en los que somos pilotos, tanto de motocicletas como de vehículos, en ser cultos y dar campo a los vehículos de emergencia, porque los minutos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente”, señaló.

Motociclistas bloquean el paso a ambulancia que trasladaba a un menor de un año

Un video que circula en distintos grupos de redes sociales, y que fue publicado por la página Waze Costa Rica, muestra a más de 10 motociclistas realizando piruetas sobre la ruta 27.

En las imágenes se observa cómo, en ese momento, la ambulancia que trasladaba al niño desde Osa tuvo dificultades para avanzar, ya que los motociclistas no cedieron el paso que corresponde a los vehículos de emergencia y, por el contrario, continuaron realizando maniobras en la vía.

La situación generó indignación entre usuarios en redes, quienes cuestionaron la conducta de los conductores e incluso plantearon que las ambulancias deberían contar con escolta policial o de oficiales de tránsito en traslados de este tipo para evitar retrasos.

Desde estacionar mal el vehículo hasta intentar saltarse la presa

La Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos confirmaron que la ambulancia no les pertenece; sin embargo, reiteraron el llamado a los conductores, ya que, según indicaron, este tipo de situaciones ocurre con frecuencia.

En el caso de la Cruz Roja, la institución señaló que en algunas ocasiones conductores estacionan sus vehículos justo en la salida de sus instalaciones, lo que dificulta o retrasa la salida de las ambulancias cuando deben atender una emergencia.

Por su parte, Bomberos indicó que muchos de los atrasos ocurren porque algunos conductores aprovechan el paso de las unidades de emergencia para intentar avanzar entre el tráfico, con el fin de saltarse las presas, lo que termina entorpeciendo el desplazamiento de las ambulancias o camiones de bomberos y aumenta el riesgo de un accidente de tránsito.

“Les recomendamos permitir el espacio, ceder el espacio y no bloquear o interferir durante el traslado de un vehículo cuando va en una emergencia. Adicional a no bloquear las salidas en los edificios donde estos vehículos están estacionados listos para responder. Y por último, no seguir un vehículo cuando se está trasladando a una emergencia aprovechando este espacio, porque esto también podría ocasionar un accidente”, explicó Minyar Collado, rescatista de la Cruz Roja.