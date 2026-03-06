Sucesos

Esto dice el Hospital de Niños sobre estado del menor trasladado en ambulancia que fue bloqueada en carretera

Un grupo de motociclistas bloquearon el paso de una ambulancia cuando trasladaba a un menor de un año hacia el Hospital de Niños.

Por Yucsiany Salazar
El director del Hospital Nacional de Niños (HNN) se pronunció tras el retraso de una ambulancia que trasladaba a un niño por el bloqueo de motociclistas.
El director del Hospital Nacional de Niños (HNN) se pronunció tras el retraso de una ambulancia que trasladaba a un niño por el bloqueo de motociclistas. (Captura de pantalla y Archivo LN/Captura de pantalla y Archivo LN)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

