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Editorial: Agresividad en carretera: la reflexión urgente

La formación vial no puede seguir limitándose a señales, giros o prioridad de paso. Resulta indispensable incorporar evaluaciones y procesos de formación relacionados con el manejo de emociones y el autocontrol

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Por La Nación
Homicidio en Cartago quedó captado en video
El altercado y posterior homicidio de este martes en la mañana en Cartago fueron grabados por varias cámaras. (cortesía/cortesía)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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