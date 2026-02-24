Los choferes ‘más agresivos, groseros y molestos’ de Estados Unidos se concentran en la misma ciudad

FIRMAS PRESS.- Mi novela El ocaso comienza con un accidente automovilístico en una congestionada autopista de Miami. Una conductora imprudente choca por detrás el auto del protagonista, el detective privado Fernando Estrada, y ahí comienza una relación tormentosa entre ambos que se convierte en el eje de la novela.

Fue una decisión acertada iniciar la obra con una colisión vehicular, porque ese episodio refleja uno de los problemas que más afectan a la urbe. Llevo muchos años viviendo en Miami y he visto el cambio notable –para mal– en el tráfico de la ciudad. Cuando me mudé de Nueva York al sur de la Florida, conducir en Miami era fácil, hasta agradable; pero hoy es una pesadilla. En los últimos años, la congestión del tráfico se ha vuelto intolerable.

Un reciente estudio de la firma legal Lemon Law Experts –especializada en representar a dueños de automóviles con fallas de fábrica– indica que los conductores de Miami son los “más agresivos, groseros y molestos” de Estados Unidos. Superan con creces en malos hábitos al volante a los de otras grandes ciudades norteamericanas.

En el sondeo que llevó a cabo Lemon Law Experts, los encuestados señalaron una serie de conductas cotidianas tan molestas como peligrosas entre muchos conductores de Miami, como cambiarse de carril súbitamente, sin poner con antelación la señal de cambio de carril; conducir a exceso de velocidad, incluso a velocidades de autopista en zonas residenciales; seguir demasiado de cerca al vehículo que va delante, lo que se conoce en inglés como tailgating; no permitir que otros automóviles se incorporen al tráfico; estacionar mal, muchas veces ocupando dos espacios de estacionamiento o en lugares señalados para uso exclusivo de personas con discapacidades.

Hay que destacar también entre las conductas molestas y riesgosas el uso constante del teléfono móvil mientras conducen, una distracción que ha provocado numerosos accidentes y que ralentiza el flujo del tráfico, especialmente en los semáforos, cuando cae la luz verde y el conductor distraído no se pone en marcha. Y de noche, ahora a muchos conductores les ha dado por poner la luz larga, sin preocuparse por la molestia que causa a los demás automovilistas.

Estas conductas son frustrantes para los que comparten la vía pública, y aumentan el nivel de estrés y los riesgos al conducir.

La agresividad al volante es una tendencia que va en alza en Estados Unidos. Según un estudio de la Asociación Automovilística Americana (AAA), una organización sin fines de lucro que brinda asistencia en la vía pública, seguros y servicios turísticos a sus miembros, el 96 por ciento de los conductores reconocen que han cometido alguna forma de conducción agresiva en el último año, como exceder el límite de velocidad o cortar el paso a otros vehículos. Miami ostenta el dudoso honor de ocupar el primer lugar en estas conductas riesgosas al conducir.

¿Qué se puede hacer para resolver esta situación peligrosa en Miami? Los expertos recomiendan practicar hábitos de cortesía en la vía, señalar los cambios de carril, evitar confrontaciones con un conductor grosero, no pegarse al automóvil que va delante de uno, respetar las regulaciones del tráfico.

Pero también es hora de reducir la excesiva dependencia del automóvil en el condado de Miami-Dade, un área urbana que tiene unos tres millones de habitantes. Debe aumentarse el número y la frecuencia de los autobuses de manera que cubran todo el condado a toda hora. El tren, que recorre un área reducida de la región, debe extenderse con varias líneas de este a oeste, desde la costa del Atlántico hasta el límite occidental de la zona metropolitana, cerca de los pantanos de los Everglades, para que sea accesible a todos los residentes y les permita dejar de usar el automóvil para todos los desplazamientos.

Cierto: es una solución costosa, pero necesaria y urgente. Muchos usuarios pagarían gustosos el precio del pasaje del tren o del autobús, que siempre sería muchísimo menor al dinero que hay que desembolsar para tener y conducir un automóvil. Esto lo saben muy bien, por ejemplo, los neoyorquinos, quienes pueden moverse con rapidez en el tren subterráneo o en los autobuses con un pase mensual de viajes ilimitados que cuesta solamente $132, varias veces menos que el gasto de un vehículo personal.

Mejorar el sistema de transporte público en Miami para que sea eficaz y llegue a todas partes de la ciudad, reduciendo la congestión vehicular, es una tarea difícil, pero no imposible. Y el momento de empezar es ya.

alende4@gmail.com

Andrés Hernández Alende es un escritor y periodista radicado en Miami. Sus novelas más recientes son 'El ocaso' y 'La espada macedonia‘, publicadas por Mundiediciones.