Nuevos videos revelan cómo ocurrió accidente que dejó a un conductor muerto en Cartago

Nuevos videos captados por cámaras de seguridad revelan cómo ocurrió el accidente de tránsito que acabó en una discusión y el posterior homicidio de uno de los conductores, identificado como Francisco Javier Granados López, de 33 años.

Cámara de seguridad mostró el momento del choque previo a la pelea en Cartago

Los hechos ocurrieron poco antes de las 7 a. m. de este martes, en las cercanías del Cementerio General de Cartago.

En estas nuevas imágenes se observa el momento en el que Granados (vestido de rojo) colisionó por la parte trasera el pick-up que manejaba el presunto agresor, de apellidos Mora Cubero, de 23 años. En una toma distinta, también queda en evidencia cuando Granados se acercó a Mora con el mango y la vara de una pala en la mano y este último le dispara en la pierna.

Asesinato en Cartago. (Cortesía/Cortesía)

La bala le perforó la vena femoral y Granados cayó a un lado de la carretera. La alerta del incidente ingresó a las 6:50 a. m. a través del sistema de emergencias y, al arribo de los socorristas, pese a que intentaron detener el flujo de sangre, el hombre murió a las 7:05 a. m.

Colaboró en esta información Keyna Calderón, corresponsal de Grupo Nación.