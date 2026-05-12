Sucesos

Nuevos videos revelan cómo ocurrió accidente que dejó a un conductor muerto en Cartago

El homicidio se reportó la mañana de este martes en las cercanías del Cementerio General de Cartago

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Por Natalia Vargas
Asesinato de conductor en Cartago
La víctima mortal fue identificada como Javier Granados López. (cortesía/cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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